  • 24.06.2026, 10:26:02
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  • OTS0067

Einladung zur Pressekonferenz: Präsentation des Fehlzeitenreports 2026

Schwerpunkt: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

Wien (OTS) - 

Der Fehlzeitenreport ist ein sozialpartnerschaftliches Projekt im Auftrag des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (DVSV), der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundesarbeitskammer. Er wird jährlich vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erstellt und analysiert das Krankenstandsgeschehen unselbstständig Beschäftigter in Österreich. Im Fehlzeitenreport 2026 stehen neben den jährlichen Standarddaten zur Struktur und Dynamik krankheitsbedingter Fehlzeiten, sowie deren Kosten in Österreich erstmals Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes im Fokus.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentieren Claudia Neumayer-Stickler, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Wolfgang Panhölzl, Abteilungsleiter Sozialversicherung in der Arbeiterkammer Wien, Rolf Gleißner, Abteilungsleiter für Sozial- und Gesundheitspolitik der Wirtschaftskammer Österreich, und Christine Mayrhuber, stellvertretende Direktorin des WIFO und Studienautorin, die zentralen Ergebnisse des diesjährigen Reports.

Datum und Uhrzeit:
30. Juni 2026
09:30 – 11:00 Uhr
(Einlass für Medienvertreter:innen ab 8:30 Uhr möglich)

Ort:
Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21, Raum 1.70, 1. Stock
1030 Wien

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter:

[email protected] oder [email protected]

Präsentation des Fehlzeitenreports 2026

Datum: 30.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21, Raum 1.70, 1. Stock
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
Caroline Göschl
Telefon: +43 1 711 32-7209
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialversicherung.at

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[Dienstag, 30.06.2026, 09:30]

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