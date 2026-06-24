IMC Krems erneut international ausgezeichnet: Spitzenplätze bei THE Impact Rankings und Positive Impact Rating 2026

Krems (OTS) -

Die IMC Krems University of Applied Sciences setzt ihren erfolgreichen Weg als nachhaltigkeitsorientierte und international sichtbare Hochschule fort: In den aktuellen Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026 sowie im Positive Impact Rating (PIR) 2026 erzielt sie erneut starke Ergebnisse. Die Bewertungen bestätigen das Engagement der Hochschule für hochwertige Bildung, Nachhaltigkeit, Gleichstellung, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung.

„Wir sind sehr stolz auf diese beiden internationalen Auszeichnungen. Sowohl das THE Impact Ranking als auch das Positive Impact Rating zeigen, dass Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und eine zukunftsorientierte Hochschulentwicklung bei uns nicht nur strategische Ziele sind, sondern im täglichen Handeln verankert werden. Besonders wertvoll ist, dass diese Erfolge unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen: Während THE unsere Aktivitäten anhand internationaler Nachhaltigkeitsindikatoren bewertet, zeigt das PIR, wie unsere Studierenden unsere Wirkung wahrnehmen“ , betont Ulrike Prommer, Geschäftsführerin und Vorsitzende der Hochschulleitung des IMC Krems.

Deutliche Verbesserungen in den THE Impact Rankings 2026

Die Times Higher Education Impact Rankings bewerten Hochschulen weltweit anhand ihres Beitrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Bewertet werden unter anderem Lehre, Forschung, gesellschaftliches Engagement, Gleichstellung und Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Im Overall Ranking konnte sich das IMC Krems im Vergleich zum Vorjahr verbessern und ist in der internationalen Gruppe 800-1000 gereiht. Besonders positiv entwickelten sich mehrere SDG-Kategorien: Bei SDG 4 – Hochwertige Bildung verbesserte sich das IMC Krems auf die Gruppe 200-300 (Vorjahr: 400-600), bei SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur auf 400-600 (Vorjahr: 600-800) und bei SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele auf 800-1000 (Vorjahr: 1000-1200). Die Platzierungen bei SDG 5 – Geschlechtergleichheit (300-400) und SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion (400-600) konnten bestätigt werden.

Damit konnte das IMC Krems in vier Kategorien Verbesserungen erzielen und in zwei weiteren Bereichen die erfolgreichen Vorjahresergebnisse halten.

Positive Impact Rating 2026: Erneut Level-4-Hochschule („Transforming School“)

Auch im Positive Impact Rating (PIR) 2026 wurde das IMC Krems erneut als „Transforming School“ auf „Level 4“ von insgesamt fünf Bewertungskategorien eingestuft. Das PIR bewertet Hochschulen aus Sicht der Studierenden und misst deren positiven gesellschaftlichen Einfluss.

Die siebte Ausgabe des Ratings umfasst Hochschulen aus 32 Ländern. Mehr als 20.000 Studierende nahmen weltweit teil; die offizielle Bewertung basiert auf 19.789 gültigen Studierendenantworten von 87 bewerteten Hochschulen.

Level 4 beschreibt Hochschulen, die eine positive Impact-Kultur etabliert haben, diese in Governance und Systemen verankern und in zahlreichen Wirkungsdimensionen sichtbare Ergebnisse erzielen. Das IMC Krems zählt damit erneut zu einer internationalen Gruppe von Hochschulen, die für ihr Engagement in Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung ausgezeichnet wurden.

Nachhaltigkeit als gemeinsamer Erfolgsfaktor

Die Ergebnisse beider Bewertungen unterstreichen die strategische Ausrichtung des IMC Krems: Nachhaltigkeit, Diversität, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung sind zentrale Bestandteile von praxisorientierter Ausbildung auf Hochschulniveau, angewandter Forschung und Hochschulentwicklung.

Mit den erfolgreichen Platzierungen in den THE Impact Rankings und dem Positive Impact Rating 2026 stärkt das IMC Krems seine internationale Position als Hochschule, die Bildung und Innovation mit nachhaltiger Entwicklung verbindet.