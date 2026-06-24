„Art against Cancer“ in der Klinik Favoriten: Schüler*innen gestalten Wartebereich der Radioonkologie

Wien (OTS) -

Kreativität schenkt Zuversicht: Schüler*innen der 7. und 8. Klassen des BG/BRG Keimgasse gestalten und spenden Kunstwerke für den Wartebereich der Radioonkologie in der Klinik Favoriten. Damit schaffen sie kleine Momente der Ruhe für Patient*innen und Angehörige.

Ein Krankenhaus ist für viele Menschen mit Sorgen, Unsicherheit und Wartezeiten verbunden. Umso wichtiger sind Orte, die Geborgenheit vermitteln und den Blick für einen Moment vom Krankheitsgeschehen lösen. Die Radioonkologie der Klinik Favoriten ist so ein Ort. Hier werden täglich zwischen 80 und 100 Patient*innen mit einer Tumorerkrankung behandelt. Zum Teil sind bis zu 35 Behandlungen notwendig, was mit viel Zeit in den Wartebereichen einhergeht. Umso wichtiger ist es den klinischen Mitarbeiter*innen, im Wartebereich der Radioonkologie für einen Wohlfühlfaktor zu sorgen.

So wurde die Initiative „Art against Cancer“, zusammen mit dem BG/BRG Keimgasse, ins Leben gerufen. Hier setzen engagierte Schüler*innen der 7. und 8. Klassen ein Zeichen der Zuversicht und schenken ihre eigens für die Klinik gestalteten Kunstwerke dem Institut für Radioonkologie der Klinik Favoriten. Die Bilder werden dauerhaft im Wartebereich ausgestellt und begleiten Patient*innen und Angehörigen während ihrer Therapie. Die Schüler*innen haben sich im Rahmen des Projekts bewusst mit der Frage auseinandergesetzt, wie Kunst Menschen in herausfordernden Lebenssituationen unterstützen kann. Aus dieser Überlegung entstanden Werke, die Hoffnung, Natur, Farbenvielfalt und Lebensfreude vermitteln und nun den Patient*innen der Radioonkologie zugutekommen.

Vincent Bader, Schüler der 7. Klasse des BG/BRG Keimgasse: „Wir wollten mit unseren Bildern etwas schaffen, das Menschen in einer schwierigen Zeit ein kleines Lächeln schenkt. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Kunst anderen Mut machen kann.“

Garten im Wartebereich

Das Institut für Radioonkologie legt seit Jahren großen Wert darauf, den Aufenthalt für Patient*innen so angenehm wie möglich zu gestalten und hat neben Kunst auch einen Garten. So wurde inmitten der laufenden Modernisierungsarbeiten in der Klinik mit der „IROase“ ein kleiner Rückzugsort geschaffen. Die „IROase“ ist ein begrünter Innenhof mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten, Büchern und Getränken, der Raum für Ruhe und Gespräche bietet. Die gespendeten Kunstwerke ergänzen dieses Angebot nun auch im Innenbereich und machen den Wartebereich zu einem Ort, der mehr ist als ein Warte-Platz bis zur nächsten Behandlung.

Dagmar Papauschek, Radiologietechnologin Institut für Radioonkologie und Initiatorin des Projekts: „Studien zeigen, dass Kunst in Gesundheitseinrichtungen das Wohlbefinden fördern, Stress reduzieren und eine angenehmere Atmosphäre schaffen kann. Farben, Naturmotive und kreative Darstellungen können dabei helfen, den Fokus für einen Augenblick auf etwas Positives zu richten.“

Mit der Aktion „Art against Cancer“ zeigen die Schüler*innen der 7. und 8. Klassen des BG/BRG Keimgasse, wie gesellschaftliches Engagement und Kreativität einen wertvollen Beitrag für das Wohlbefinden von Patient*innen leisten können. Denn manchmal sind es gerade die kleinen Gesten, die einen großen Unterschied machen.

Fotos zur Vernissage finden Sie hier.

Copyright: Wiener Gesundheitsverbund / Barbara Rupnik-Brunsteiner