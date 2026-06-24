Jö schau: Sonderbriefmarke zum 80. Geburtstag von Georg Danzer

Wien (OTS) -

Georg Danzer, Wiener Austropop-Sänger und einer der herausragendsten Liederschreiber Österreichs, hätte heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert. Die Österreichische Post nimmt dies zum Anlass und veröffentlicht zu seinen Ehren eine Sonderbriefmarke der neuen Serie „Austropop“.

Die von David Gruber entworfene, mit Hochprägung veredelte Briefmarke zeigt den Musiker Georg Danzer beim Gitarre spielen. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,10 Euro (Tarif: Päckchen S Österreich) und erscheint in einer Auflage von 150.000 Briefmarkenblöcke zu je einem Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: [email protected]) erhältlich.

Anlässlich des Ersttages der Sonderbriefmarke findet am 27. Juni 2026 von 16 bis 20 Uhr in Scheibbs am Rathausplatz (Postzelt, 3270 Scheibbs) ein Sonderpostamt inklusive Sonderstempel statt.

Über Georg Danzer

1946 in Wien geboren, brachte er 1968 seine erste Single heraus und schaffte 1975 den Durchbruch mit dem Lied „Jö schau“. Darauf folgten sowohl humorigere Lieder wie „Hupf in Gatsch“ sowie tiefgründigere Songs wie „Lass mi amio no d´Sunn aufgeh´ segn“, zahlreiche Tourneen und mehr als 30 Alben. Er fand auch Anerkennung als Poet und Komponist, trat 1997 erstmals mit Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich als „Austria 3“ auf, war Schauspieler, schrieb Bücher und übersetzte Romane aus dem Spanischen. Danzer war auch für sein Engagement für soziale Anliegen bekannt, was auch heute noch fortgeführt wird: Ein Teil der Einnahmen der zahlreichen Konzerte anlässlich seines 80-jährigen Jubiläums, welche österreichweit von Juni bis November stattfinden, fließen an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Georg Danzer, ein Pionier der österreichischen Musikgeschichte, hinterlässt nach wie vor Spuren – seine Klänge, Botschaften und Ambitionen sind auch noch 19 Jahre nach seinem Tod österreichweit und über die Grenzen hinaus zu hören.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juni 2026)