Sima/Franz/Pipal-Leixner: Baustart für Zwei-Richtungs-Radweg in der Neilreichgasse

Wien (OTS) -

Wiens Radwegeausbauprogramm läuft in allen Bezirken auf Hochtouren – das nächste Highlight findet im Herzen von Favoriten statt. Seit dem Start der Bezirksoffensive vor drei Jahren wurde hier die Radverkehrsinfrastruktur stetig ausgebaut. Neben dem umfassenden Lückenschluss in der Davidgasse und dem hochwertigen Zwei-Richtungs-Radweg in der Herndlgasse als Teil des Radhighway Süd folgt nun ein weiterer Lückenschluss: Auf rund 550 Metern entsteht bis Ende Oktober in der Neilreichgasse zwischen Gudrunstraße und Davidgasse ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg

„Seit dem Start unserer großen Radwegoffensive haben wir schon sehr viel erreicht, um Wien ein Radwegenetz zu geben, das den Namen auch verdient, über 100 km neue Radinfrastruktur haben wir allein im Hauptradwegenetz neu geschaffen. Gerade auch in Favoriten ist viel weitergegangen und ich freue mich, dass wir hier nun den nächsten wichtigen Lückenschluss in Angriff nehmen und dabei unter unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt!‘ auch für viel zusätzliche Begrünung sorgen, von der alle etwas haben! Mit 36 Baumneupflanzungen, 13 Hochstammsträuchern und 650 qm neuen Grünflächen entlang des Radweges werten wir das ganze Grätzl auf!“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima anlässlich des Baustarts.

„Der Radweg Neilreichgasse bringt eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung für den Bezirk und wird das Grätzl rund um die HAK Pernerstorfergasse verkehrsberuhigen. Die Umbauarbeiten mit vorgezogenen Gehsteigen tragen auch dazu bei, die Neilreichgasse – so wie es der Wunsch vieler Anwohner*innen war – zu entschärfen und sicherer zu machen. Wie bei allen neuen Radwegen, geht auch hier eine Aufwertung des Straßenraumes durch neue Grünflächen und neue Bäume Hand in Hand. Neben Cooling-Maßnahmen gibt es auch neue Sitzgelegenheiten, Mikroaufenthaltsräume oder etwa einen neuen Trinkhydranten“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz.

„Wir wollen eine Stadt, die auch für alle funktioniert, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Dabei ist jeder neue Radweg ein ‚Prestigeprojekt' – er reduziert nicht nur die Abhängigkeit vom Auto, sondern macht auch das Grätzl schöner und zugänglicher“, betont NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Zentraler Lückenschluss in Inner-Favoriten

In den vergangenen Jahren wurde das Radwegenetz im 10. Wiener Gemeindebezirk stetig weiter ausgebaut. Ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg sorgt künftig für eine noch bessere Erreichbarkeit des Zentrums Favoritens. Auf 550 Metern verläuft der neue baulich getrennte Radweg ab der Gudrunstraße bis zur Davidgasse. Damit wird nicht nur das Fahrerlebnis entlang der Neilreichgasse verbessert, sondern auch der Anschluss am westlichen Rand des Supergrätzls Favoriten ermöglicht. Neu angelegte Grünbeete entlang der Neilreichgasse trennen den Radweg baulich vom restlichen Verkehr und sorgen gemeinsam mit 36 frisch gepflanzten Bäumen für mehr wertvolles Grün und Kühlung im dicht besiedelten Gebiet.

Ab der Davidgasse, die bereits zur fahrradfreundlichen Straße ausgebaut wurde, ist eine komfortable Weiterfahrt bis zur Favoritenstraße möglich, die Teil vom Radhighway Süd ist. 2024 konnte dieses Highlight-Projekt durch den zentralen Lückenschlusses in der Herndlgasse fertiggestellt werden. Damit kann nun auf einer rund 9 Kilometer langen Strecke vom Karlsplatz bis zur Stadtgrenze geradelt werden.

Künftig ist auch das Stadterweiterungsgebiet Neues Landgut noch besser mit seiner Umgebung verbunden. Ab der Gudrunstraße wird über die Hasengasse und Herzgasse ab 2027 eine Anbindung an die Landggasse für den Radverkehr errichtet. Der bereits eröffnete Bildungscampus sowie der Walter-Kuhn-Park als zentraler öffentlicher Freiraum sind dann sicher vom Zentrum Favoriten aus erreichbar.

36 neue Bäume und 13 Hochstammsträucher machen die Neilreichgasse klimafit

Bisher fehlte es im dicht besiedelten Inner-Favoriten an Begrünung – das ändert sich mit der Umgestaltung. 36 neue Bäume und 13 Hochstammsträucher ziehen mit dem Zwei-Richtungs-Radweg in die Neilreichgasse ein und sorgen künftig für mehr Schatten und eine höhere Aufenthaltsqualität. Auch die Kreuzungsbereiche der angrenzenden Nebengassen Rotenhofgasse, Buchengasse, Pernerstorfergasse und Erlachgasse erhalten mit neuen Bäumen und Grünflächen ein klimafittes Upgrade.

Wie bei allen Bauprojekten der Stadt Wien wird auch hier in Favoriten auf eine Gesamtaufwertung des Straßenraumes geachtet. Nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden im Projektgebiet rund 650 Quadratmeter Grünflächen geschaffen. Mikroaufenthaltsräume und neue Sitzgelegenheiten werten die Neilreichgasse sowie die angrenzenden Nebengassen zusätzlich auf und laden im neu begrünten Umfeld zum Verweilen ein.

Im Kreuzungsbereich der Davidgasse sorgt ein Trinkhydrant in Zukunft für noch mehr Abkühlung. Der bestehende Hydrant wird versetzt und bekommt einen neuen Trinkaufsatz, welcher die Anrainer*innen in den heißen Sommermonaten mit einem Schluck kühlem Hochquellwasser versorgt.

Umgestaltung bringt mehr Platz und Sicherheit für alle

Zusätzliche Sicherheit entlang der Neilreichgasse bringen neue Überfahrten für Radfahrende sowie Gehsteigvorziehungen in den Kreuzungsbereichen. Dadurch werden die Sichtbeziehungen für den Fuß- und Radverkehr wesentlich verbessert. Auch bei diesem Projekt werden Synergieeffekte bestmöglich genutzt. Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten werden Sanierungsarbeiten von Straßen- und Gehsteigsoberflächen sowie der Wasserleitungen und der Stromtrassen durchgeführt.

Bisherige Highlights im Radwegenetz in Favoriten

Im Zuge der Radweg-Offensive Favoriten wurde die Radinfrastruktur in den vergangenen Jahren laufend erweitert und verbessert. Die Umgestaltung der Neilreichgasse knüpft an das bestehende Radwegenetz an und verbessert zusätzlich den Anschluss und die Erreichbarkeit in und nach Favoriten.

Vom 4. Bezirk kommend führt bereits entlang der Laxenburger Straße ein Zwei-Richtungs-Radweg am neuen Stadtviertels Neues Landgut vorbei. Dieser geht in der Landgutgasse in beidseitige Ein-Richtungs-Radwege über und verbindet das Viertel in Richtung Osten mit dem Radhighway Süd. Von der Neilreichgasse in Richtung Osten wurde die Anbindung an den Radhighway Süd über die Davidgasse durch eine fahrradfreundliche Straße, ausgebaute Geh- und Radwege sowie einen rund drei Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg bis zum Reumannplatz wesentlich verbessert.

Durch zentrale Lückenschlüsse in der Herndlgasse wurde 2024 die über 9 Kilometer lange durchgängige Radroute vom Stadtzentrum bis nach Niederösterreich fertiggestellt. Die hochmoderne Route mit breiten und sicheren Radwegen beginnt beim Kärntner Ring und verläuft durch den 4. Bezirk entlang der neuen Fahrradstraße in der Argentinierstraße. Weiter geht es dann vorbei am Hauptbahnhof, über die Sonnwendgasse und die Herndlgasse durch den 10. Bezirk bis zum Reumannplatz. Schließlich kann auf der Route weiter auf der Favoritenstraße, vorbei am Verteilerkreis in Richtung Stadtgrenze entspannt geradelt werden.

Wien baut das Radwegenetz 2026 konsequent weiter aus

Im sechsten Jahr in Folge setzt die Stadt Wien ihre Radweg-Offensive fort: Mit 33 neuen Projekten und rund 12,5 Kilometern neuer Radverkehrsinfrastruktur wird das Hauptradwegenetz auch 2026 konsequent ausgebaut. Der besondere Fokus liegt heuer auf der Weiterführung großer Radachsen und auf Lückenschlüssen.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte zu allen Projekten auf fahrradwien.at

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