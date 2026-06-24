Czernohorszky/Persy: Wissen für verantwortungsvolle Tierhaltung

Wien (OTS) -

In Wien lebt in fast jedem vierten Haushalt ein Haustier. Schätzungen zufolge werden in der Bundeshauptstadt rund 200.000 Katzen und ungefähr halb so viele Hunde gehalten. Darüber hinaus leben in etwa sieben Prozent der Haushalte Reptilien, Fische, Vögel oder Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen oder Hamster. Die Entscheidung für ein Tier bringt große Verantwortung mit sich – dennoch werden Tiere häufig unüberlegt angeschafft. Um künftig besser über die Anforderungen einer verantwortungsvollen Tierhaltung zu informieren, präsentiert die Wiener Tierschutzombudsstelle die neue Plattform haustiercheck.at.

„Ein Haustier ist kein kurzfristiges Freizeitprojekt, sondern ein fühlendes Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, übernimmt Verantwortung – oftmals über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Deshalb ist es entscheidend, sich bereits vor der Anschaffung umfassend zu informieren“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Wiener Tierschutzombudsstelle verfügt aufgrund ihrer jahrelangen Einblicke in tausende Tierschutzfälle über umfassende Erfahrungen in Problemfelder der Tierhaltung. Dabei zeigt sich immer wieder ein ähnliches Bild: Noch immer werden unzählige Tiere ohne das nötige Wissen oder aufgrund falscher Erwartungshaltungen angeschafft. Häufig unterschätzen Halter*innen den tatsächlichen Zeit-, Kosten- und Betreuungsaufwand. Auch die Anschaffung von Tieren für Kinder kann problematisch verlaufen, wenn Tierwünsche vorschnell erfüllt werden und Tiere letztlich vernachlässigt oder abgegeben werden.

„Viele Missstände entstehen nicht aus böser Absicht, sondern aus fehlender Information. Genau hier setzen wir mit haustiercheck.at an. Die Plattform soll Menschen dabei unterstützen, eine fundierte und verantwortungsvolle Entscheidung für oder gegen eine Tieranschaffung zu treffen“, erklärt die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Mit haustiercheck.at soll also nicht nur Tierleid – sondern auch Überforderung potentieller Tierhalter*innen - vermieden werden. Auch spart die Verhinderung von unüberlegten Tieranschaffungen Ressourcen bei Behörden, Tierheimen und letztlich auch bei den Gerichten.

Die neue Website orientiert sich an internationalen Empfehlungen für eine moderne Tierhaltung und soll als zentrale Informations- und Entscheidungshilfe für die Anschaffung und Haltung von Haustieren – abrufbar für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reptilien und Fische - in Österreich dienen.

Weitere Informationen: www.haustiercheck.at