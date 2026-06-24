  • 24.06.2026, 09:30:41
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Feminismus als Schlüssel zu Bildungsfairness

Teach For Austria rückt Kindergarten und Schule als Orte gelebter Bildungsfairness in den Fokus. Dort, wo Erwartungen reflektiert und Chancen eröffnet werden.

Wer über faire Bildungschancen spricht, muss auch darüber sprechen, wie Erwartungen an Kinder entstehen.

Teach For Austria

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Wien (OTS) - 

Bildungsfairness beginnt nicht erst bei Noten, Schulwahl oder Abschlüssen. Sie beginnt viel früher. Dort, wo Kinder erleben, was ihnen zugetraut wird, welche Rollen ihnen zugeschrieben werden und ob ihre Stimme im Alltag zählt.

Teach For Austria macht deutlich: Wer über faire Bildungschancen spricht, muss auch darüber sprechen, wie Erwartungen an Kinder entstehen. Rollenbilder prägen, wer im Kindergarten und in der Schule ermutigt wird, Raum einzunehmen, Fragen zu stellen, Fehler zu machen oder sich etwas zuzutrauen. Sie beeinflussen auch, wie pädagogische Arbeit gesellschaftlich wahrgenommen und bewertet wird.

Anlässlich eines Austauschs mit Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts und Autorin von „Funkenschwestern. Wie Feminismus alles besser macht“, setzte sich die TFA-Community mit der Frage auseinander, was feministische Perspektiven zur Arbeit für Bildungsfairness beitragen können.

Bildungsfairness bedeutet, genauer hinzusehen: Welche Kinder werden gehört? Wem wird etwas zugetraut? Wo wirken Erwartungen, die Chancen begrenzen? Feministische Perspektiven helfen, solche Muster sichtbar zu machen.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Young Professionals auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.

Wer Bildungsfairness ernst nimmt, muss über Feminismus sprechen

Warum Bildungsfairness auch einen Blick auf Feminismus braucht und was das für Kindergarten und Schule bedeutet, lesen Sie im Blogbeitrag von Teach For Austria.

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: [email protected]

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