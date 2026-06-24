  • 24.06.2026, 09:27:02
  • /
  • OTS0041

LR Rosenkranz: Europaschutzgebiete brauchen starke Partner vor Ort

Landesregierung beschließt Betreuungsvergabe in NÖ-Europaschutzgebieten

St. Pölten (OTS) - 

„Naturschutz findet nicht am Schreibtisch statt, sondern draußen in unseren Regionen. Wer Artenvielfalt erhalten und Lebensräume schützen will, braucht Menschen, die vor Ort präsent sind, mit den Grundeigentümern sprechen, Gemeinden einbinden und konkrete Maßnahmen umsetzen. Genau dafür sorgt die Schutzgebietsbetreuung“, berichtet Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz vom jüngsten Regierungsbeschluss.

„Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Voraussetzungen geschaffen, um die fachliche Betreuung von insgesamt 19 Europaschutzgebieten für den Zeitraum von Dezember 2026 bis Dezember 2028 sicherzustellen“, so Rosenkranz weiter.

Die Schutzgebietsbetreuung gilt als eine der tragenden Säulen des niederösterreichischen Naturschutzes. Sie schafft die Verbindung zwischen Behörden, Landwirten, Waldbesitzern, Gemeinden, Naturschutzorganisationen und der Bevölkerung. Durch diese enge Zusammenarbeit werden Naturschutzmaßnahmen nicht nur effizient umgesetzt, sondern auch auf breite Akzeptanz in den Regionen gestützt.

„Unser Ziel ist es, Naturschutz gemeinsam mit den Menschen zu gestalten und nicht über ihre Köpfe hinweg. Die Erfahrung zeigt: Dort, wo Vertrauen und Zusammenarbeit wachsen, entstehen die besten Lösungen für Natur und Mensch“, so Rosenkranz abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
Landhausplatz 1 | Haus 2
3109 St. Pölten
Mobil: +43 676 812 13797
E-Mail: [email protected]
Web: www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
Landhausplatz 1 | Haus 2
3109 St. Pölten
Mobil: +43 676 812 13797
E-Mail: [email protected]
Web: www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright