Verantwortungsvolle KI: Grant Thornton Austria ist jetzt ISO 42001 zertifiziert

Wien (OTS) -

Das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Grant Thornton Austria gehört zu den ersten Firmen der Branche in Österreich, die die noch junge internationale Norm für KI-Managementsysteme ISO/IEC 42001 erfüllen. Dieser neue Standard definiert erstmals weltweit Anforderungen für die Einrichtung, Implementierung, Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines strukturierten KI-Managementsystems.

Transparenz und Sicherheit bei KI-Themen

Mit der Zertifizierung stellt Grant Thornton sicher, dass der Einsatz KI-basierter Lösungen klaren Qualitäts- und Governance-Prinzipien folgt. Für Klient:innen bedeutet das Verlässlichkeit, Transparenz und Sicherheit – insbesondere im Hinblick auf regulatorische Anforderungen wie den EU AI Act. Diese Norm adressiert zentrale Anforderungen wie Nachvollziehbarkeit, Risikomanagement, ethische Standards sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Daten.

„ Technologien, wie AI-Tools, sind dann erfolgreich, wenn sie Mehrwert schaffen, ohne in den Mittelpunkt zu treten. Für uns zählt, dass Innovationen kompromisslos sicher, qualitativ hochwertig und vertrauenswürdig umgesetzt werden, damit wir unseren Klient:innen jederzeit fundierte Entscheidungen und verlässliche Lösungen bieten können ", sagt Christoph Zimmel, CEO & Managing Partner von Grant Thornton Austria.

KI verlangt klare Strukturen und Strategie

Grant Thornton hat im Juni 2025 begonnen, Künstliche Intelligenz systematisch im Unternehmen einzuführen. Die nun erreichte Zertifizierung markiert einen wesentlichen Meilenstein dieser strategischen AI-Journey. Diese umfasst unter anderem verpflichtende Trainings für Mitarbeitende, ein internes AI-Ambassador-Programm, klar definierte Governance-Strukturen, standardisierte Prozesse sowie die gezielte Umsetzung ausgewählter Use Cases in Beratung und Prüfung. Dieser strategische Ansatz soll sicherstellen, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird, Mitarbeiter:innen gefördert werden und ein Nährboden für gezielte Innovation geschaffen wird.

„ Die Einführung von Künstlicher Intelligenz erfordert mehr als technologische Kompetenz. Entscheidend ist ein klar strukturiertes Managementsystem, das Mitarbeitende aktiv einbezieht und gezielt befähigt, die neuen Möglichkeiten verantwortungsvoll und wirksam zu nutzen “, erklärt Markus Schupp, Head of IT and AI Projects bei Grant Thornton Austria.

Strenge Prüfung und steigende regulatorische Anforderungen

Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines umfassenden Audits durch DNV durchgeführt. Dabei wurden sowohl die bestehenden Governance-Strukturen als auch konkrete Anwendungen und Prozesse im Umgang mit KI überprüft.

Gerade vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen – insbesondere durch den EU AI Act sowie branchenspezifische Vorgaben – gewinnt ein strukturiertes KI-Managementsystem zunehmend an Bedeutung.

Innovation und Sicherheit im Zusammenspiel

Ergänzend ist Grant Thornton Austria nach ISO/IEC 27001 zertifiziert, dem international etablierten Standard für Informationssicherheit. Die Kombination beider Normen stellt sicher, dass Innovation und Datensicherheit konsequent zusammen gedacht werden. Damit unterstreicht Grant Thornton seinen Anspruch, technologische Entwicklungen gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen und Klient:innen auch in einem zunehmend komplexen und regulierten Umfeld Orientierung und Sicherheit zu bieten.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk von Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen.