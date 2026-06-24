  • 24.06.2026, 09:24:34
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Große Verstärkung für den MALTESER Hospitaldienst Austria

Rekord mit 68 neuen Mitglieder dieses Jahr!

Ein Rekord: 68 neue Mitglieder wurden am 20. Juni 2026 in den MALTESER Hospitaldienst Austria aufgenommen.
Wien (OTS) - 

Heiligenkreuz, 23. Juni 2026 – Im Rahmen eines feierlichen Hochamts wurden am 20. Juni 2026 insgesamt 68 neue Mitglieder in das ehrenamtliche Hilfswerk des Malteserordens aufgenommen – ein Rekord!

Nach dem einjährigen Ausbildungsprogramm bildet die feierliche Aufnahme neuer Mitglieder, die dieses Jahr im Stift Heiligenkreuz stattfand, einen Höhepunkt. Im Zuge des feierlichen Hochamts, das vom Chefkaplan des Malteserordens in Österreich, Erzabt em. P. Korbinian Birnbacher OSB, zelebriert wurde, gelobten die neuen Mitglieder dem Großprior von Österreich, Fra´ Gottfried Kühnelt-Leddihn, sich für Kranke, Arme und Bedürftige ehrenamtlich einzusetzen. Zur Rekordzahl von 68 neuen Mitgliedern in diesem Jahr, nahm der Kommandant des MALTESER Hospitaldienstes Austria, Johann-Philipp Spiegelfeld, wie folgt Stellung: „Mit der heutigen Aufnahme bekennen sich so viele engagierte Frauen und Männer öffentlich zu einem Leben mit gelebter Solidarität, wie schon lange nicht.“ Er ergänzt: „Neben unseren täglichen Sozial- und Rettungsdiensten wird die volle Kraft der Malteser vom 24. bis 31. Oktober 2026 bei der Pilgerreise nach Rom erlebbar sein. Rund 500 Personen, darunter ca. 150 Menschen mit Behinderung, werden Tage der Freude miteinander verbringen. Die Reise wird ein sichtbares Zeichen für Gemeinschaft, christliche Nächstenliebe und die Werte sein, die die Malteser verbinden: Dort, wo andere sagen ‚Wir können nicht mehr‘, fängt es für uns erst an.“

Der MALTESER Hospitaldienst Austria ist Teil des weltweiten Malteserordens, einer der ältesten karitativen Organisationen der Welt. In Österreich engagieren sich mehr als 1.000 aktive Ehrenamtliche in einer Vielzahl von Sozial-, Sanitäts- und Katastrophen-Hilfsdiensten. Weitere ca. 1.200 Mitglieder unterstützen ideell und finanziell. Mit der Aufnahmefeier im traditionsreichen Stift Heiligenkreuz unterstreichen die MALTESER einmal mehr ihre tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben und ihre Rolle als fixer Bestandteil der Hilfsorganisationen in Österreich.

Mehr über den Malteser Hospitaldienst Austria finden Sie auf unserer Webseite.

Rückfragen & Kontakt

MALTESER Hospitaldienst Austria
Sebastian Ernest, Kommunikation & PR
Telefon: +43 664 22 56 777
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.malteser.at

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Vorschau Bild von Das Kommando des MALTESER Hospitaldienstes Austria, (v.r.n.l) Kommandant Johann-Philipp Spiegelfeld, Gini Czernin, Konstanze Loudon und Lukas Krupitza, beim Aufnahme-Hochamt im Stift Heiligenkreuz. [Bild, 80.76KB]

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