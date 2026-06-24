Slow Bike durch das Eisacktal – vom Brenner bis nach Klausen

Klausen (OTS) -

Die Brennerradroute zählt zu den schönsten Radwegen Südtirols. Auf insgesamt 96 km führt sie vom Brennerpass nahezu durchgehend leicht bergab durch das Eisacktal bis nach Bozen und verbindet beeindruckende Natur mit kulturellen Höhepunkten.

„Slow Bike“ ist hier die Devise, denn wer langsamer radelt, hat mehr von der Tour. Auf ehemaligen Bahntrassen und durch historische Orte erleben Radfahrer so eine abwechslungsreiche Strecke, die für Genussradler als auch für Familien bestens geeignet ist.

Nach dem Start am Brenner verläuft die Strecke zunächst durch das Wipptal über Gossensaß und Sterzing. Vorbei an der Festung Franzensfeste, dem Vahrner See und dem Kloster Neustift erreicht man die Bischofsstadt Brixen. Hier öffnet sich noch einmal das Tal, bevor sich die Strecke südwärts durch die charakteristische Landschaft des Eisacktals schlängelt.

Zwischen Brixen und Klausen begleitet der Radweg den Eisack durch Weinberge, Obstgärten und sonnige Hänge. Schon von weitem fällt der Blick auf den Säbener Berg, der wie ein Wahrzeichen über Klausen wacht und die Ankunft im historischen Künstlerstädtchen ankündigt.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Einfahrt in die Altstadt von Klausen. Enge Gassen, mittelalterliche Fassaden und ein einzigartiges historisches Ambiente machen den Ort zu einem idealen Etappenziel. Eigens angebrachte Tafeln und Schneckensymbole mit Geschwindigkeitsbegrenzungen erinnern daran, dass das Tempo der Stadt auf „Slow Bike“ ausgerichtet ist. Weniger Geschwindigkeit bedeutet mehr Erlebnis und Genuss. Zahlreiche Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte laden genau dazu ein, die Radtour entspannt ausklingen zu lassen.

Eines ist sicher: Wer die Brennerradroute im Slow-Bike-Stil befährt, erlebt mehr Natur, Kultur und Südtiroler Lebensart.