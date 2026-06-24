Cooles Wien: Coole Zonen und andere Orte der Abkühlung im Wiener Online-Stadtplan

Wien (OTS) -

Gerade während akuten Hitzewellen ist entscheidend, dass Informationen schnell und verständlich verfügbar sind. Deshalb macht die Stadt Wien ihr Hitzeschutz-Angebot noch leichter auffindbar: Die Standorte der Coolen Zonen sind im Online-Stadtplan Wien als eigener Layer ersichtlich. Menschen in Wien können damit rasch und unkompliziert sehen, wo sich die nächstgelegene Coole Zone befindet.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sagt: „An heißen Tagen geht es darum, möglichst rasch die nächste Abkühlung zu finden. Mit der Wiener Hitzeschutzformel - Trinkwasser, Schatten durch Grünraum und kühle Räume - garantieren wir, dass es genügend Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Die Wiener Bäder und die Coolen Zonen, aber auch das Trinkbrunnen-Angebot oder Parks sind im Online-Stadtplan sofort auffindbar. Die nächste Abkühlung ist oft näher als gedacht.“

„Hitzetage belasten die Gesundheit. Als Stadt Wien müssen wir für die Menschen in Wien Strukturen schaffen, die Schutz bieten. Coole Zonen bieten an heißen Tagen einen frei zugänglichen Ort zur Abkühlung und Erholung. Mit mittlerweile 34 Standorten können wir viele Wiener*innen unmittelbar entlasten“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hebt hervor, wie wichtig es ist, dass kühle Räume allen zur Verfügung stehen: „Die Coolen Zonen sollen besonders vulnerablen Gruppen schnell und unkompliziert Abkühlung bieten, und einige unserer Büchereien eignen sich dafür perfekt. Im Online-Stadtplan sind sie ab sofort auf einen Blick zu finden, und im Sommer werden sie zum angenehm kühlen Lesewohnzimmer in Wien.“

Die Coolen Zonen bieten Wiener*innen frei zugängliche Räume mit angenehmen Temperaturen, an denen sie sich abkühlen, ausruhen und ohne Konsumzwang aufhalten können. Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Wien und unterstützt besonders jene, die durch Hitze stärker belastet sind.

Die Coolen Zonen der Stadt Wien sind heuer aufgrund des heißen Junis bereits seit Anfang des Monats geöffnet. Damit startet das Angebot früher als im Vorjahr.

34 abwechslungsreiche Standorte in 20 Bezirken

34 Orte in 20 Bezirken werden zu Coolen Zonen: Büchereien, Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser - Häuser zum Leben, Amtshäuser und soziale Einrichtungen stehen als kühle Aufenthaltsorte zur Verfügung. So entsteht ein breites Netz an Angeboten, das unterschiedliche Zielgruppen erreicht und im Alltag gut zugänglich ist.

Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten, Andreas Januskovecz, betont die effektive und wichtige Zusammenarbeit in der Stadt: „Wir spüren diesen Juni deutlich, wie belastend Hitzewellen sein können. Umso wichtiger ist es, dass alle Bereiche der Stadt für einen effizienten Hitzeschutz eng zusammenarbeiten: Klima, Gesundheit, Soziales, Stadtplanung, Bildung, Kultur, Bezirke und Partnerorganisationen vor Ort. Die Stadt Wien nutzt erfolgreich vorhandene Räume und bestehende Strukturen, um Menschen an heißen Tagen konkret zu entlasten.“

Breite Information über alle Kanäle

Zusätzlich informiert die Stadt Wien über mehrere Kanäle über das Angebot: über die Website der Coolen Zonen, den Online-Stadtplan Wien, die Stadt Wien App, Plakate und Beachflags bei den Standorten sowie über die direkte Kommunikation der Partnerorganisationen.

Die Standorte und Öffnungszeiten sind auf der Homepage der Coolen Zonen verfügbar: https://www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Link zum Online-Stadtplan: https://www.wien.gv.at/stadtplan/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)