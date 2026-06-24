Wien: 1,8 Mio. Nächtigungen im Mai, April-Umsatz bei 115,6 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Im heurigen Mai wurden in Wien rund 1,8 Millionen Gästenächtigungen (+4%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 7,4 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im April rund 115,6 Millionen Euro (-13%). Zwischen Jänner und April erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 352,1 Millionen Euro (-2%).

Den Mai 2026 schloss Wien mit 1.849.000 Nächtigungen und einem Plus von 4% zum Vergleichsmonat 2025 ab. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 7.448.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 390.000 Übernachtungen (+14%) im Mai führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Österreich (315.000, -2%), Italien (84.000, +10%), den USA (135.000, +7%), Großbritannien (76.000, +11%), Spanien (41.000, -2%), Frankreich (54.000, +1%), der Türkei (51.000, +79%), der Schweiz (44.000, +8%) und Polen (43.000, -4%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im April 115.556.000 Euro – das entspricht einem Minus von 13% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und April konnten die Betriebe 352.131.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 2% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Mai rund 74% (5/2025: rd. 74%), jene der Betten 56,8% (5/2025: 57%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Mai) lag die Zimmerauslastung bei rund 62% (1-5/2025: rd. 62%), die Bettenauslastung bei 47,6% (1-5/2025: 47,8%). Insgesamt waren im Mai rund 85.200 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 3.500 Betten mehr, als im Mai 2025 angeboten wurden.

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