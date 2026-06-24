ORF lädt zur großen Online-Umfrage „ORF fragt“ 2026

Wien (OTS) -

Startschuss für eine Landvermessung der besonderen Art: Mit der dritten Ausgabe der großen Online-Umfrage „ORF fragt“ möchte der ORF das Meinungsklima in Österreich einfangen und eine breite Diskussion über die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Bevölkerung ermöglichen. Unter dem Motto „Wie lebt, denkt und fühlt Österreich?“ lädt er alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 24. Juni und 15. Juli 2026 auf https://ORFfragt.at zum Mitmachen ein. Im Mittelpunkt der Umfrage stehen alltagsrelevante Themen, die viele Menschen derzeit beschäftigen, von der anhaltenden Teuerung über den Zustand des Gesundheitssystems bis zu neuen Herausforderungen am Arbeitsmarkt durch Digitalisierung und KI. Darüber hinaus werden diesmal auch einige Fragen zum Programmangebot des ORF gestellt, um die Meinungen des Publikums einzuholen. Nach Ablauf des dreiwöchigen Befragungszeitraums präsentiert Mariella Gittler zentrale Ergebnisse in „ORF fragt: Wie geht’s Österreich?“, diskutiert im Studio mit Expertinnen und Experten und liefert aktuelle Reportagen zu den Themen, die unser Land bewegen (Dienstag, 28. Juli, 22.35 Uhr, ORF 2 sowie im Live-Stream auf ORF ON).

Dialogplattform, die allen offensteht

„Der ORF ist im Auftrag aller Bürgerinnen und Bürger tätig – für sie macht er Programm. Dafür ist es wichtig, regelmäßig auf die Menschen zuzugehen und zu verstehen, was unser Publikum bewegt!“, betont ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. „Mit ,ORF fragt‘ haben wir eine öffentlich-rechtliche Dialogplattform geschaffen, die allen offensteht und die es uns erlaubt, die vielfältigen Meinungen im Land abzubilden. Damit leisten wir einen Beitrag zum demokratischen Diskurs und werden unserer Verantwortung als ORF für alle gerecht: Von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zukunft spannen wir einen weiten thematischen Bogen, der unterschiedliche Lebensbereiche berührt. Diesmal haben wir auch einige Fragen zum ORF-Programmangebot eingebaut, wo uns die Meinung der Bevölkerung natürlich besonders interessiert!“, so Thurnher weiter. „Ich darf Sie daher herzlich einladen, bei der großen ORF-Umfrage 2026 mitzumachen, und bin schon gespannt auf Ihre Rückmeldungen!“

Reality Check in Rot-Weiß-Rot

Mariella Gittler, Journalistin und Moderatorin des dazugehörigen Fernsehformats, ergänzt: „Einmal im Jahr bietet ,ORF fragt‘ einen Reality Check in Rot-Weiß-Rot, der für unsere journalistische Arbeit äußerst wertvoll ist! Informationen aus erster Hand und unterschiedliche Meinungen aus der Bevölkerung verdichten sich dabei zu einem vielfältigen Stimmungsbild, das als Referenzrahmen und wichtige Quelle für die multimediale Berichterstattung im ORF dient: Wie geht es den Menschen in Zeiten multipler Krisen? Was beschäftigt sie? Und wie blicken sie in die Zukunft? – In unserer Sendung am 28. Juli greifen wir die spannendsten Ergebnisse auf, liefern Reportagen dazu aus ganz Österreich und lassen die Bürgerinnen und Bürger selbst zu Wort kommen, damit ihre Meinungen im ganzen Land gehört werden!“

Methodik und Umfragedesign

Der diesjährige Fragebogen deckt ein breites Themenspektrum ab, das von Inflation über Gesundheit, Sicherheit und Klima bis zu neuen Technologien wie KI reicht. Er geht auf eine repräsentative Vorerhebung zurück, in der die Themeninteressen der Österreicherinnen und Österreicher ermittelt wurden. Die Umfrage erfolgt anonym und steht allen Interessierten offen. „ORF fragt“ ist damit keine klassische Repräsentativerhebung auf Basis einer Stichprobe nach wissenschaftlichen Kriterien. Das Ziel besteht vielmehr darin, ein möglichst breites Meinungsbild zu generieren und die aktuelle Stimmungslage im Land einzufangen. Inhaltlich wird das Projekt vom Meinungsforschungsinstitut INTEGRAL begleitet, das die Ergebnisse auswertet und für die multimediale Berichterstattung aufbereitet. Mit Sendungsbeginn sind alle Umfrageergebnisse auch auf der Projektwebsite https://ORFfragt.at abrufbar.