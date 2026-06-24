  • 24.06.2026, 09:01:32
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ÖAMTC: Fernpass (B179) am 27. Juni wegen Demonstration gesperrt

Zeitliches Ausweichen empfohlen

Wien (OTS) - 

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung in den Bezirken Reutte und Imst wird die Fernpassstraße (B179) am Samstag, den 27. Juni, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre betrifft die Bereiche Reutte/Katzenberg auf der Außerferner Seite sowie Nassereith/Rastland auf der Imster Seite und gilt von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Der ÖAMTC rät zu zeitlichem Ausweichen und empfiehlt allen Reisenden, ihre Fahrt nach Möglichkeit vor- bzw. nach hinten zu verlegen. „Eine Umfahrung ist nur sehr großräumig möglich – etwa über Rosenheim (A93), Kufstein/Kiefersfelden (A12) und Innsbruck (A13) oder alternativ über den Achenpass (B181). Dies bringt kaum Zeitersparnis“, so die ÖAMTC-Verkehrsexperten.

Eine weitere Demonstration entlang der B179 wurde für Samstag, den 1. August, angekündigt.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice.

(Schluss)

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