- 24.06.2026, 09:01:32
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ÖAMTC: Fernpass (B179) am 27. Juni wegen Demonstration gesperrt
Zeitliches Ausweichen empfohlen
Aufgrund einer angemeldeten Versammlung in den Bezirken Reutte und Imst wird die Fernpassstraße (B179) am Samstag, den 27. Juni, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre betrifft die Bereiche Reutte/Katzenberg auf der Außerferner Seite sowie Nassereith/Rastland auf der Imster Seite und gilt von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Der ÖAMTC rät zu zeitlichem Ausweichen und empfiehlt allen Reisenden, ihre Fahrt nach Möglichkeit vor- bzw. nach hinten zu verlegen. „Eine Umfahrung ist nur sehr großräumig möglich – etwa über Rosenheim (A93), Kufstein/Kiefersfelden (A12) und Innsbruck (A13) oder alternativ über den Achenpass (B181). Dies bringt kaum Zeitersparnis“, so die ÖAMTC-Verkehrsexperten.
Eine weitere Demonstration entlang der B179 wurde für Samstag, den 1. August, angekündigt.
Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice.
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