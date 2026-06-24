Akkreditierungen zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 möglich

Salzburg (OTS) -

Die Salzburger Festspiele 2026 werden am Sonntag, 26. Juli 2026, um 11:00 Uhr mit dem Festakt in der Felsenreitschule eröffnet. Die Festrede wird von der belarussischen Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava gehalten.

Die militärischen Ehren und die Begrüßung der Ehrengäste finden um 10.35 Uhr in der Hofstallgasse vor dem Festspielhaus statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter können sich mit diesem Formular für den Programmpunkt im Bereich vor dem Festspielhaus akkreditieren. Die Kartenzuteilung für die offizielle Eröffnung in der Felsenreitschule erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Sitzplätze. Eine Sitzplatzkarte ist für den Zutritt in das Festspielhaus notwendig und wird nach Zuteilung per E-Mail übermittelt.

Akkreditierungen sind ab sofort bis 15. Juli 2026 möglich. Nach Prüfung aller Anfragen werden die vorhandenen Plätze zugeteilt. Die Akkreditierungsbestätigungen werden spätestens am 21. Juli 2026 elektronisch mit allen weiteren Informationen versendet. Für die Akkreditierung muss ein gültiger Lichtbildausweis und eine Redaktionsbestätigung bzw. ein Presseausweis hochgeladen werden.

Die Bilder und Presseinformationen von der Begrüßung in der Hofstallgasse sowie vom Festakt werden auf www.salzburg.gv.at kostenlos und sehr zeitnah zur Verfügung gestellt. Das Land Salzburg wird auch im Vorfeld über die aktuellen Programmpunkte informieren.