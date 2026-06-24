Ehrenpreise für NÖ Blasmusikkapellen

St. Pölten (OTS) -

Von einem schönen Zeichen, die Ehrenpreise für die NÖ Blasmusikkapellen erstmals auf Schloss Zeillern, „im Herzen der niederösterreichischen Blasmusik“, zu überreichen, sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Dienstag auf Schloss Zeillern, wo sie insgesamt 24 Ehrenpreise in Bronze und 55 in Silber überreichte.

In der Regel treffe man sich in den Gemeinden, bei Jubiläen, Festen, Eröffnungen und Gedenkveranstaltungen, „wo die Blasmusik immer den richtigen Ton trifft und für gute Stimmung sorgt“. Heute aber stünde die „geballte Kraft der Musikerinnen und Musiker aus über 500 Blasmusikkapellen mit über 25.000 Mitgliedern“ im Mittelpunkt, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an einen ihrer Vorgänger, Andreas Maurer, der als erster 1974 diese Preise überreicht hatte: „Heute hat die Blasmusik sogar noch mehr Wert und Bedeutung, weil sie für Tradition, Brauchtum und Zusammenhalt steht. Sie gibt Menschen Orientierung, und gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, das Miteinander zu leben. Die Ehrenpreise sollen diese Wertschätzung zum Ausdruck bringen, zumal für jedes Konzert sehr viel Zeit investiert wird. Dass hier die Generationen und Menschen unterschiedlichster Berufe und Lebenswege nebeneinander spielen, steht auch für die Vielfalt unserer Kultur.“

In einer Zeit, in der vieles schnelllebiger, anonymer und digitaler geworden sei, müsse man sich dessen bewusst sein, fuhr die Landeshauptfrau fort, dass die KI viel Lebensqualität, aber auch Nachteile bringe: „Echte Begegnungen und persönliche Gespräche sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr braucht es die Blasmusik, wo die Menschen zusammenkommen und Heimat und Identität spüren. Das kann kein Algorithmus.“

Nicht zuletzt sei die Blasmusik eine Lebensschule: „Hier lernen die Kinder und Jugendlichen Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, sich aufeinander zu verlassen und den Willen, gemeinsam Leistung zu bringen“, meinte Mikl-Leitner abschließend.