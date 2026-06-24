  • 24.06.2026, 08:53:02
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  • OTS0018

LH-Stv. Landbauer: Neuer Kreisverkehr für sicheren, staufreien Verkehrsfluss in Götzendorf/Leitha

750.000 Euro für Modernisierung der Straßeninfrastruktur

St. Pölten (OTS) - 

„Als Teil des Großprojektes der B 260 Umfahrung Airport Region investieren wir nun 750.000 Euro in den Bau eines modernen Kreisverkehres, der künftig den Kreuzungspunkt der B 15 in Götzendorf und die geplante, neue Trasse der B 60 sowie in weiterer Folge die B 260-Umfahrung miteinander verbindet. Damit sorgen wir für einen sicheren und staufreien Verkehrsfluss rund um den Bahnhof und für eine Entlastung der Anrainer in den Flughafen-Gemeinden“, erklärt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem nun erfolgten Beschluss zur Auftragsvergabe für den Bau in der Sitzung der NÖ Landesregierung.

Der Startschuss für die Errichtung des dreistrahligen Kreisverkehres in Betonbauweise fällt Mitte Juli 2026. Die Bauzeit beträgt rund neun Wochen, die Fertigstellung ist für spätestens Ende September 2026 geplant. Während der Bauarbeiten ist eine halbseitige Sperre erforderlich, der Verkehr wird mittels Ampelanlage über die B 15 geführt.

„Eine moderne, durchdachte und perfekt abgestimmte Verkehrsinfrastruktur ist Lebens- und Erwerbsgrundlage für unsere Pendler, Familien und Leistungsträger sowie das Fundament für ein lebenswertes Niederösterreich. Nichts Geringeres haben sich unsere Landsleute verdient“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
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