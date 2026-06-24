Volkshilfe NÖ: Golf-Turnier bringt 16.200 Euro für Menschen in Not

Wiener Neustadt / Atzenbrugg (OTS) -

Das 6. Löwenherz Golf Turnier unter der sportlichen Leitung von Nikolas Ambrozy fand am Freitag, 19. Juni 2026 im Diamond Country Club Atzenbrugg, einer Destination der European Tour, statt. Die Spenden werden für Menschen in Not in Niederösterreich verwendet.

Seit 2011 wird der Löwenherz-Fonds durch die Reinerlöse unterschiedlicher Aktivitäten wie Löwenherz-Gala, Löwenherz-Auktion und nun zum sechsten Mal auch vom Löwenherz-Golf-Turnier gespeist. Er hilft bei ganz persönlichen schweren und familiären Not- und Katastrophen-Fällen.

„Das Löwenherz Golf Turnier ist weit mehr als ein sportlicher Wettbewerb“, so Volkshilfe Präsident Prof. Ewald Sacher, „es ist ein Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und Menschlichkeit. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer, jede Unterstützerin, jeder Unterstützer trägt dazu bei, Menschen in Not zu helfen. Danke!“

Gespielt wurde auf dem Diamond Course. Es gab die Spielarten Stableford und 4er-Scramble zur Wahl. 20 Flights mit je 4 Personen waren am Start. Die Bruttowertung gewann bei den Damen Christa Neumayer und bei den Herren Clemens Farthofer. In der Gruppe Netto A siegte Wolfgang Reeh, in der Gruppe Netto B Reinhart Neumayer und Netto C Wilhelm Binder. Das 4er-Scramble entschieden Franz Mayer, Karin Troll, Arno Hollerer und Ramona Frühwirth für sich.

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie unseren zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern des Turniers, insbesondere den Hauptsponsoren Leasys, Dataplexx, Auto Ebner und Wiener Städtische Versicherung.