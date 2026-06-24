Jobwechsel für ein haustierfreundliches Büro? Mehr als die Hälfte würde es tun

Wien (OTS) -

Mehr als ein Drittel (36 %) der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich bevorzugt ein haustierfreundliches Arbeitsumfeld gegenüber anderen Vergünstigungen und Zusatzleistungen.

Mehr als die Hälfte (57 %) würde einen Jobwechsel in Betracht ziehen, wenn dort Tiere erlaubt sind.

71 Prozent würden sich eher für ein Haustier entscheiden, wenn der Arbeitgeber haustierfreundliche Bürorichtlinien bietet.

82 Prozent der Beschäftigten in Österreich finden, dass Haustiere eine angenehmere Atmosphäre am Arbeitsplatz schaffen.

Im Vorfeld des weltweiten „Bring deinen Hund zur Arbeit"-Tages am 26. Juni veröffentlicht Mars, Incorporated eine neue Studie, die zeigt, dass tierfreundliche Arbeitsplätze in Österreich längst kein „Nice-to-have“ mehr sind. Büros, in denen Tiere willkommen sind, werden laut Umfrage zur Selbstverständlichkeit: Mehr als die Hälfte der 1.000 in Österreich befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (57 %) würde gar einen Jobwechsel in Betracht ziehen, wenn sie dadurch das Haustier mit zur Arbeit nehmen könnten – in der Schweiz sind es sogar 64 Prozent.

Tischtennis und kostenlose Snacks sind out – Mitarbeitende wünschen sich tierfreundliche Büros

82 Prozent der Beschäftigten gaben an, dass Haustiere eine entspanntere Atmosphäre am Arbeitsplatz schaffen. Angesichts dieses Wertes ist es keine Überraschung, dass die Nachfrage nach tierfreundlichen Büros mit traditionellen Benefits am Arbeitsplatz nicht nur konkurriert, sondern diese in manchen Fällen sogar übertrifft.

Mehr als ein Drittel der Befragten (36 %) legt mehr Wert auf Büroregelungen, die Tiere erlauben, als auf persönliche Vergünstigungen wie Mitarbeiterrabatte, Firmen-Fahrräder, kostenlose Snacks oder After-Work-Veranstaltungen. Ein ähnlich großer Teil (35 %) stuft zudem tierfreundliche Arbeitsplätze sogar höher ein als zusätzliche persönliche Unterstützungen wie Sonder-Elternzeit oder private Krankenversicherung.

Jüngere Angestellte der Generation Z und Millennials sind die Treiber dieses Wandels in Bezug auf Benefits: 45 Prozent der 18- bis 24-Jährigen achten bei der Jobsuche aktiv auf Regelungen, die die Mitnahme von Haustieren ermöglichen. Ganze 49 Prozent ziehen diese gegenüber persönlichen Vergünstigungen vor, gegenüber 35 Prozent der über 55-Jährigen. Tierfreundliche Arbeitsplätze etablieren sich somit als unverzichtbarer Vorteil, um die aufstrebenden Talente von heute an sich zu binden.

Haustierrichtlinien signalisieren Jobsuchenden, dass Mitarbeitende wichtig genommen werden – doch Informationen in Stellenangeboten fehlen

Für Arbeitgeber sprechen starke wirtschaftliche Argumente für Investitionen in haustierfreundliche Büros, insbesondere da mehr Unternehmen die Rückkehr ins Büro einfordern. Dieser Trend macht die Haustierbetreuung für Tiereltern schwieriger. 51 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Unternehmen mit tierfreundlichen Arbeitsplätzen den Wechsel zurück ins Büro besser unterstützen, und 37 Prozent finden, dass eine formelle und durchdachte Richtlinie für „Haustiere im Büro“ signalisiert, dass dem Unternehmen das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden am Herzen liegt.

Trotz dieser offensichtlichen Vorteile weisen viele Arbeitgeber nicht gezielt auf ihre Haustierrichtlinie hin. Dadurch laufen sie Gefahr, die besten Talente nicht zu gewinnen oder zu halten. 72 Prozent der in Österreich Befragten geben an, dass sie sich mehr Transparenz in Stellenanzeigen hinsichtlich Möglichkeiten, das eigene Tier zur Arbeit mitzunehmen, wünschen würden. Dennoch haben 55 Prozent Schwierigkeiten, bei der Jobsuche Informationen zu entsprechenden tierfreundlichen Regelungen zu finden. Und mehr als ein Drittel der Beschäftigten (36 %) gibt an, dass ihr Unternehmen zwar eine Haustierrichtlinie hat, diese jedoch nicht in Stellenanzeigen erwähnt.

„ Der ‚Bring deinen Hund zur Arbeit‘-Tag ist ein großartiger Anlass zum Feiern! Bei Mars wissen wir schon lange, welche positiven Auswirkungen Haustiere am Arbeitsplatz haben, denn sie sind bereits seit vielen Jahren fest in unserer Unternehmenskultur integriert “, sagt Paolo Rigamonti, Regional President, Mars Pet Nutrition Europe. „ Diese neuesten Daten bestätigen nun noch deutlicher, dass haustierfreundliche Arbeitsplätze nicht nur das Wohlbefinden fördern und die Unternehmenskultur stärken, sondern auch immer wichtiger werden, um Talente zu gewinnen und zu halten. “

Über die Studie

Die Studie wurde im Auftrag von Mars, Incorporated von Censuswide durchgeführt. Befragt wurden 3.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mindestalter 18 Jahre), davon je 1.000 in Österreich, Deutschland und der Schweiz, im Zeitraum von 31. März bis 15. April 2026.