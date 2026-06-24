Souveräne europäische Rechts-KI für Österreich: MANZ startet Legal AI Workspace MANZ-Noxtua

Wien (OTS) -

Der juristische Fachverlag MANZ erweitert sein KI-Portfolio um MANZ-Noxtua, einen neuen Legal AI Workspace für Rechtsanwender:innen. Nach dem erfolgreichen Launch des KI-basierten Rechercheassistenten MANZ Genjus KI im Jahr 2025 setzt der Verlag damit seine digitale Strategie fort und bringt eine KI-Arbeitsumgebung auf den österreichischen Markt, die speziell für den rechtskonformen Einsatz im deutschsprachigen Raum entwickelt wurde. Während viele KI-Lösungen auf globale Infrastruktur und allgemeine Sprachmodelle setzen, steht MANZ-Noxtua damit für ein klares Bekenntnis zu europäischer Souveränität.

MANZ-Noxtua basiert auf souveräner europäischer Infrastruktur und wird in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern unter europäischer Kontrolle in europäischen Rechenzentren betrieben. Der Legal AI Workspace verbindet 177 Jahre juristische Fachkompetenz des MANZ Verlags mit spezialisierter KI-Technologie des europäischen Legal-Tech-Unternehmens Noxtua. Recherche, Dokumenterstellung und Analyse werden in einer integrierten Plattform zusammengeführt und ermöglichen über die einzigartige Europalizenz einen sicheren und effizienten Zugang zu hochwertigen juristischen Fachinformationen führender europäischer Fachverlage.

KI, die Recht versteht

Im Unterschied zu generischen KI-Systemen ist MANZ-Noxtua ein vollständig spezialisierter juristischer KI-Arbeitsraum. MANZ-Noxtua unterstützt nicht nur die klassische Rechtsrecherche, sondern auch die KI-gestützte Analyse und Prüfung juristischer Dokumente sowie die Erstellung von Schriftsätzen, Verträgen und Gutachten. Ergänzend ermöglicht das System strukturierte Legal Workflows, Matrixanalysen umfangreicher Dokumentbestände und die Integration externer Dokumentenquellen.

Vertrauen durch europäische Datensicherheit

MANZ-Noxtua erfüllt sehr hohe Anforderungen an Datenschutz, Vertraulichkeit und Datensicherheit und berücksichtigt die besonderen berufsrechtlichen Vorgaben für Rechtsanwender:innen. Diese hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards werden durch international anerkannte Zertifizierungen der zugrunde liegenden Management- und Sicherheitsprozesse von Noxtua untermauert, darunter etwa ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagement, ISO/IEC 42001 für KI-Managementsysteme sowie der BSI-C5-Kriterienkatalog für sicheres Cloud-Computing.

Noxtua verwendet ein speziell für juristische Anforderungen entwickeltes KI-Modellsystem, das in Europa betrieben und ausschließlich auf juristischen, kuratierten Datensätzen basiert. Zusätzlich greift MANZ-Noxtua ausschließlich auf urheberrechtlich geschützte Fachinhalte des MANZ Verlags und weiterer Partnerverlage sowie auf öffentlich zugängliche Rechtsquellen wie RIS, EUR-Lex und Findok zurück. Mithilfe von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Agentic AI werden diese Inhalte nachvollziehbar in die KI-Antworten integriert.

„Die Rechtsbranche steht vor steigenden regulatorischen und fachlichen Anforderungen. MANZ-Noxtua verbindet jahrzehntelange Fachkompetenz mit moderner KI-Technologie in einer sicheren, souveränen Infrastruktur. Damit geben wir Jurist:innen, Institutionen und Unternehmen ein Werkzeug in die Hand, das Effizienz steigert und gleichzeitig sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantiert“, so Mag. Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von MANZ.

Die Europalizenz: Jurisdiktionsübergreifende Arbeit in einer Anwendung

MANZ-Noxtua ist Teil des europaweiten und sich kontinuierlich vergrößernden Legal-AI-Netzwerkes des Technologiepartners Noxtua mit führenden juristischen Fachverlagen vom gesamten Kontinent, darunter u.a. auch C.H.BECK (Deutschland) und Helbing Lichtenhahn (Schweiz). Gemeinsam bauen sie als Grundlage der Rechts-KI u.a. auch Europas größte Rechtsdatenbank mit bereits mehr als 100 Millionen Dokumenten aus mehr als 250 Jahren europäischer Rechtstradition.

Mit MANZ-Noxtua können Jurist:innen so mit nur einer Lizenz über eine Plattform auf mehrere europäische Jurisdiktionen zugreifen. Die Europalizenz ermöglicht grenzüberschreitende Rechtsarbeit, Recherchen, Analysen und Dokumentenerstellung basierend auf verlässlichen und exklusiven Inhalten führender juristischer Verlage aus ganz Europa. Ziel ist der Aufbau eines souveränen, europäischen KI-Ökosystems für die Rechtsbranche, das höchste Standards in Datenschutz, Sicherheit und Fachqualität vereint und gleichzeitig digitale Unabhängigkeit gewährleistet.

„Noxtua verbindet wegweisende KI-Technologie mit jahrhundertealter europäischer Rechtstradition; und das alles auf höchsten Sicherheitsstandards und mit europäischer Souveränität, die durch europäische Kontrolle diesen Namen auch verdient. Mit der Zusammenarbeit mit dem MANZ Verlag und dem offiziellen Launch von MANZ-Noxtua ist jetzt auch Österreich Teil dieses Netzwerkes. Mit Noxtua als Europas Rechts-KI verbinden wir so Europa durch Rechtsdaten“, betont Dr. Leif-Nissen Lundbæk, CEO & Co-Founder Noxtua.

MANZ Genjus KI und MANZ-Noxtua im Zusammenspiel

Der KI-basierte Rechercheassistent MANZ Genjus KI und der Legal AI Workspace MANZ-Noxtua sind Teil einer gemeinsamen KI-Strategie des MANZ Verlags und erfüllen unterschiedliche, einander ergänzende Funktionen. Während Genjus KI in erster Linie als Recherche- und Assistenztool für Rechtsanwender:innen innerhalb der MANZ-Plattform konzipiert ist, ist MANZ-Noxtua ein eigenständiger Workspace für die vollständige Abbildung juristischer Arbeitsprozesse. MANZ-Noxtua begleitet Rechtsanwender:innen von der Recherche über die Analyse bis hin zu strukturierter Dokumentenerstellung und lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren.

Ab sofort in Österreich verfügbar

MANZ-Noxtua steht ab sofort allen Rechtsanwender:innen in Österreich zur Verfügung.

Mehr Informationen und Registrierung unter: www.noxtua.manz.at/.