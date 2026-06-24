Sommerliches Netzwerktreffen von Austrian Leading Sights und ETOA

Wien (OTS) -

Austrian Leading Sights lud gemeinsam mit der ETOA (European Tourism Association) anlässlich der Generalprobe des Sommernachtskonzerts Schönbrunn zu einem touristischen Netzwerktreffen ein. Zu den Klängen der Wiener Philharmoniker kamen rund 120 Vertreter:innen führender Sehenswürdigkeiten sowie aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft zusammen, um sich auszutauschen und den Abend im Schönbrunner Schlosspark ausklingen zu lassen „Mit 120 Gästen verzeichnen wir das bisher größte Netzwerktreffen zu diesem Anlass – das zeigt, wie groß das Interesse an gemeinsamem Austausch in unserer Branche ist", begrüßt Patrick Quatember, Geschäftsführer von Austrian Leading Sights die Gäste.

Die Kooperation zwischen Austrian Leading Sights und der ETOA steht dabei für einen Ansatz, der beide Organisationen verbindet: Tourismus funktioniert nur gemeinsam. „Tourismus ist eine Teamleistung – und die ETOA ist dabei ein Partner, der diesen Gedanken auf europäischer Ebene lebt", so Klaus Panholzer, Präsident von Austrian Leading Sights. „Solche Abende zeigen, wie viel entsteht, wenn Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen – und genau dafür stehen wir als Austrian Leading Sights." Jay Munro-Michell, Head of Buyer Network & Senior Manager Central Europe der ETOA, sieht das ähnlich: „Die ETOA arbeitet länderübergreifend – und genau deshalb sind starke regionale Partner wie die Austrian Leading Sights so wertvoll für uns. Nur gemeinsam kann man wirklich etwas voranbringen."

Unter den Gästen waren: Ulrike Rauch-Keschmann (Sektionschefin BMWET), Manfred Katzenschlager (Geschäftsführer der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft WKO), Heike Fischer (Geschäftsführerin Kulturformat), Alexandra Kaszay (Geschäftsführerin Spanische Hofreitschule) und Lisa Frühbauer (Geschäftsführerin Vienna Sightseeing Tours).