ASVÖ bringt seine e-Power ins Burgenland: Nach dem Sport mit voller Energie wieder heim

Eisenstadt (OTS) -

Mit dem Sport beginnt Bewegung – und im Burgenland künftig auch nachhaltige Mobilität: Der ASVÖ Burgenland setzt gemeinsam mit dem SC/ESV Parndorf den nächsten Schritt in Richtung zukunftsorientierte Vereinsarbeit und bringt im Rahmen der ASVÖ e-Power Initiative die erste ASVÖ-Ladestation ins Burgenland. Präsident Robert Zsifkovits hat die neue E-Ladestation am Dienstagabend offiziell an den Verein übergeben.

Immer mehr Menschen setzen auf E-Mobilität und reisen elektrisch zum Training, zum Match oder zu Vereinsveranstaltungen an. Doch gerade im ländlichen Raum fehlen oftmals passende Lademöglichkeiten, insbesondere in der unmittelbaren Nähe der Sportplätze und -hallen. Genau hier setzt die ASVÖ e-Power Initiative an: Sportstätten sollen vermehrt mit einer Lade-Infrastruktur ausgestattet werden – mit einem Benefit für die Vereine, deren Mitglieder aber auch Gästen und Zuschauer:innen.

Initiator dieser Maßnahme ist der ASVÖ. Österreichweit nutzen bereits rund 70 Sportstätten die ASVÖ e-Power Initiative. Mit der nun ersten Ladestation im Burgenland zählt das Netz Bundesweit bereits 110 Ladepunkte, an denen mit allen gängigen Ladekarten Strom getankt werden kann. Für den weiteren Ausbau dieses Nachhaltigkeitsprojekts hat der ASVÖ auch die Zusammenarbeit mit weiteren Sportdachverbänden initiiert.

„Unsere Sportvereine im Burgenland sind weit mehr als Orte für Bewegung und Gemeinschaft. Mit ihren Sportstätten sind sie wichtige Infrastrukturpartner in den Regionen und oftmals zentrale Treffpunkte für die Menschen vor Ort. Genau deshalb ist es naheliegend, diese Standorte auch für neue Angebote wie E-Mobilität zu nutzen. Die ASVÖ e-Power Initiative schafft hier einen Mehrwert für Mitglieder, Gäste und die gesamte Bevölkerung und stärkt gleichzeitig unsere Vereine. Dass wir mit dem SC/ESV Parndorf nun die erste ASVÖ-Ladestation im Burgenland in Betrieb nehmen, ist ein wichtiger Schritt und ein starkes Signal für die Zukunft unserer Sportstätten“, betont ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits.

Sportstätten werden zu Energieknotenpunkten für alle

Der SC/ESV Parndorf übernimmt dabei eine Vorreiterrolle: Im Zuge einer Interessensabfrage unter mehreren ASVÖ Burgenland-Fußballvereinen zeigte sich der Verein frühzeitig bereit, das Projekt gemeinsam mit dem ASVÖ Burgenland umzusetzen und erklärte sich bereit, mit der dabei gewonnenen Erfahrungen künftig auch weiteren Sportvereinen den Einstieg in die ASVÖ e-Power Initiative zu erleichtern. Damit wurde Parndorf zum ersten burgenländischen Standort der ASVÖ e-Power Initiative – und startet ein Pilotprojekt mit Signalwirkung.

Die Ladestationen werden vom ASVÖ gefördert und gelten als zusätzliche Einnahmequelle für Vereine, die die Vertriebspartnerschaft mit einem Stromanbieter direkt abschließen – und damit auch direkt eine Vereinsprovision erhalten. Somit entsteht ein innovatives Modell, das Sportvereine nachhaltig unterstützt und gleichzeitig die Infrastruktur im regionalen Raum stärkt.

„Unsere Vereine werden von diesem Modell auch wirtschaftlich profitieren. In Zeiten, in denen die Sponsorengewinnung immer herausfordernder wird und die Kosten in vielen Bereichen steigen, sind zusätzliche Einnahmequellen von großer Bedeutung. Die ASVÖ e-Power Station kann einen Beitrag dazu leisten, die finanzielle Basis unserer Vereine zu verbreitern“, so Zsifkovits. Aktuell arbeitet der größte burgenländische Sportdachverband auch daran, weitere Budgetmittel für die ASVÖ e-Power Initiative bereitzustellen. „Das soll uns einerseits durch eine Umverteilung bestehender Budgetmittel gelingen und andererseits stehen wir in Gesprächen mit externen Partnern, die gemeinsam mit uns einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten wollen. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir bis Jahresende weitere ASVÖ e-Power Stationen an burgenländische Vereine übergeben können. Interessierte Klubs, die Teil dieses Projekts werden wollen, können sich jederzeit bei uns melden.“

Parndorf-Präsident Gerhard Milletich ergänzt: „Der SC/ESV Parndorf 1919 ist weit mehr als nur ein Sportplatz im Herzen der Gemeinde Parndorf. Unsere Sportanlage ist ein sozialer Treffpunkt für Menschen aller Generationen, ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und des Zusammenhalts. Deshalb freut es uns besonders, mit der neuen E-Ladestation ‚ASVÖ e-Power‘ einen weiteren Mehrwert schaffen zu können. Die Initiative verbindet nachhaltige Mobilität mit einem konkreten Nutzen für unseren Verein: Durch die Nutzung der Ladestation entsteht eine zusätzliche, unabhängige Einnahmequelle, die direkt zur Weiterentwicklung unserer Infrastruktur und unseres Vereinslebens beitragen kann. Wir bedanken uns beim ASVÖ für die Unterstützung und sehen die neue Ladestation als weiteren Baustein, um unsere Sportanlage als modernen, offenen und attraktiven Treffpunkt für die gesamte Parndorfer Bevölkerung weiterzuentwickeln.“

Eigene Ladekarte und App für ganz Mitteleuropa

Zusätzlich gibt es eine eigene ASVÖ-Ladekarte, die von allen Mitgliedern und Interessierten bezogen werden kann. Damit ist das Laden nicht nur an ASVÖ-Ladestationen möglich, sondern an zahlreichen Ladenetzen in ganz Österreich und Mitteleuropa – zu speziellen Konditionen. Eine dazugehörige App zeigt freie Ladestationen und ermöglicht eine einfache Nutzung unterwegs.

Mehr Informationen zur ASVÖ e-Power finden Sie hier:

www.asvoe.at/asvoe-e-power

www.asvoe-burgenland.at/vereinsservice/asvoe-e-power/

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Der Allgemeine Sportverband Burgenland – Wir machen Sport!

Der ASVÖ Burgenland vertritt burgenlandweit seit über 76 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von etwa 540 Sportvereinen mit rund 70.000 Mitgliedern. Er sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breiten- und Gesundheitssport aber auch erfolgreichen Spitzensport im Burgenland. Der burgenländische Sportdachverband unterstütz seine Vereine bei deren Sportausübung, den Erhalt ihrer Sportanlagen und ihrer ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Er organisiert Lehrgänge und Aus- und Weiterbildung – auch und gerade im Bereich der Gesundheitsförderung und -vorsorge. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ Burgenland die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportler:innen quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Burgenland, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. Durch proaktive Zusammenarbeit werden die Funktionär:innen in allen Belangen serviciert, vereins- und steuerrechtlich auf Stand gehalten.

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