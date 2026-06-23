FPÖ - Frühmesser-Götschober: Frauen brauchen echte Sicherheit statt teurer Symbolpolitik

Wien (OTS) -

„Der Rechnungsabschluss der Stadt Wien zeigt einmal mehr, dass die rot-pinke Stadtregierung zwar zig Millionen Euro für Integrations- und LGBTIQ-Vereine ausgibt, die wirklichen Anliegen für Frauen monetär jedoch nicht subventioniert werden“, kritisiert die Frauensprecherin der FPÖ Wien, LAbg. Lisa Frühmesser.

Für Frühmesser steht fest, dass sich Frauenpolitik daran messen lassen muss, ob Frauen und Mädchen tatsächlich sicher leben können. „Viele Wienerinnen fühlen sich im öffentlichen Raum zunehmend unsicher. Statt ideologischer Symbolpolitik braucht es konkrete Maßnahmen, die den Alltag von Frauen sicherer und damit besser machen“, so Frühmesser.

Kritisch sieht die Freiheitliche vor allem den Umgang der Stadt mit frauenfeindlichen Parallelgesellschaften und islamistischen Strömungen. „Wer Frauenrechte ernst nimmt, darf nicht wegsehen, wenn Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und die Freiheit von Frauen durch patriarchale und religiös motivierte Ideologien untergraben werden. Frauenrechte sind nicht verhandelbar.“

Frühmesser fordert zudem mehr Transparenz über das tatsächliche Ausmaß von Gewalt gegen Frauen, denn ein großer Teil der Übergriffe wird nie angezeigt. Deshalb fordert sie endlich eine wissenschaftlich begleitete Wiener Dunkelfeldstudie, um wirksame Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen entwickeln zu können.

Gerade angesichts der dramatischen Finanzlage der Stadt muss jeder Euro zielgerichtet eingesetzt werden. „Frauen brauchen Sicherheit statt PR-Shows, wie Fahnen am Weltfrauentag zu hissen, Schutz statt Beschwichtigung und konkrete Hilfe statt bloßer Ankündigungen“, betont Frühmesser abschließend.