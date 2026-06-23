SPÖ-Seltenheim zu Hörl: „Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel ist wichtige Entlastung für die Menschen!“

Wien (OTS) -

Mit Verwunderung reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Dienstag, auf die nicht nachvollziehbaren Äußerungen von ÖVP-Nationalratsabgeordnetem Hörl zur Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel. „Die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wurde im Mai im Nationalrat beschlossen und ist ein gemeinsamer Beschluss der Bundesregierung, für den auch Hörl selbst gestimmt hat. Umso unsäglicher sind sowohl seine Wortwahl als auch seine nicht nachvollziehbare Kritik“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten seien die Regierungsmaßnahmen gegen die Teuerung eine wichtige Entlastung für die Menschen. „Mit der Halbierung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel sorgen wir dafür, dass der tägliche Einkauf spürbar günstiger wird. Konkret sparen sich Haushalte im Schnitt rund 100 Euro pro Jahr. Die SPÖ in der Regierung ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, betont Seltenheim, für den klar ist: „Die Vorgängerregierung hat die Teuerung einfach durchrauschen lassen, statt wirksame Maßnahmen zu setzen. Die SPÖ steht klar auf der Seite der Menschen. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ist Teil eines umfassenden Pakets gegen die Teuerung. Bis Ende 2026 haben wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Inflationsdämpfung für Haushalte beschlossen.“ (Schluss) ff/mb