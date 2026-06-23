  • 23.06.2026, 17:38:02
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FPÖ – Kreutzinger: Nordbrücke als Schlüsselprojekt für moderne Verkehrssteuerung nutzen

Intelligente Verkehrslenkung statt ideologischer Blockadepolitik

Wien (OTS) - 

Im Zuge des heutigen Rechnungsabschlusses forderte FPÖ-Gemeinderat Thomas Kreutzinger eine zukunftsorientierte Sanierung der Nordbrücke statt bloßer Instandsetzung: „Die Nordbrücke verbindet Bezirke, Wirtschaftsstandorte und Pendlerströme über die Donau. Wenn dort der Verkehr zusammenbricht, stehen Arbeitnehmer im Stau, Lieferketten kommen zum Erliegen und Unternehmen verlieren Zeit und Geld.“

Während stehender Verkehr Emissionen, Stress, Zeitverlust und wirtschaftlichen Schaden verursacht, ist flüssiger Verkehr ökologisch sinnvoller. Kreutzinger drängt darauf, die Sanierung der Nordbrücke mit modernen Maßnahmen der Verkehrssteuerung zu verbinden. Dazu zählen intelligente Ampelsysteme, Echtzeit-Verkehrssteuerung, moderne Sensorik, flexible Spurführungen und variable Fahrstreifenmodelle. „Die Sanierung darf nicht einfach nur eine Reparatur werden. Sie muss als modernes Infrastrukturprojekt umgesetzt werden“, appelliert der Freiheitliche.

Kritik übte Kreutzinger an der Wiener Verkehrspolitik der vergangenen Jahre insgesamt. „Von Verkehr 2.0 hört man fast nichts mehr. Groß angekündigt wurden intelligente Ampeln, Digitalisierung und Verkehrsoptimierung. Umgesetzt werden vor allem Spurreduktionen, Parkplatzabbau und ideologische Symbolpolitik“, so Kreutzinger. Und weiter: „Niemand hat etwas gegen Radfahrer. Aber eine Millionenstadt kann nicht so tun, als würden Pendler, Arbeitnehmer, Unternehmer und der Individualverkehr keine Rolle mehr spielen.“

Die FPÖ werde daher weiterhin jene Menschen vertreten, die Wien täglich am Laufen halten: Arbeitnehmer, Unternehmer, Familien und alle KFZ-Nutzer, deren Wertschöpfung diese Stadt überhaupt erst ermöglicht. Ein entsprechender Antrag wurde im Gemeinderat eingebracht.

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