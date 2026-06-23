  • 23.06.2026, 17:14:02
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Marchetti: „Die Kickl-FPÖ hat wieder einmal nur die Überschrift gelesen“

FPÖ führt eigene Kritik an Ausreiseprämie für Syrer mit Orientierung am dänischen Kurs ad absurdum

Wien (OTS) - 

„Die Kickl-FPÖ hat wieder einmal nur die Überschrift gelesen. An der einen Hand übt FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann scharfe Kritik an der Ausreiseprämie für Syrer – an der anderen Hand himmelt die FPÖ Dänemark als glühendes Vorbild in Sachen Asylpolitik an. Die für die FPÖ unbequeme Wahrheit aber ist: Dänemark zahlt Flüchtlingen, die freiwillig das Land verlassen, das bis zu Zehnfache. Es freut uns, dass die FPÖ mithin der harten, aber gerechten Asylpolitik von Innenminister Gerhard Karner und der Volkspartei Recht gibt“, freut sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Kickl und die Seinen sollten wissen, dass man neben der Überschrift immer auch das Kleingedruckte lesen muss – das gilt bei Verträgen ebenso wie in der Politik. Als Befürworter eines restriktiven Kurses arbeiten wir in der Migrationspolitik eng mit Dänemark zusammen. Im Rahmen der Gruppe der Umsetzer wollen wir Rückkehrzentren in Drittstaaten so rasch wie möglich in Umsetzung bringen. Wie will Kickl die Schalthebel der Macht bedienen, wenn er seine Informationen über das Weltgeschehen offenbar immer noch aus dem Teletext bezieht?“, fragt Marchetti abschließend.

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