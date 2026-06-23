Hannover holt bundesweites MICE-Netzwerk in die Region

Hannover (OTS) -

Hannover hat sich Mitte Juni erfolgreich als leistungsstarker Standort für Tagungen, Kongresse und Business Events präsentiert: Gemeinsam mit dem Branchennetzwerk MEET GERMANY holte die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) das bundesweite Summit-Format am 17. und 18. Juni in die Landeshauptstadt.

Ziel war es, Veranstaltungsplanenden, Agenturen, Verbänden und weiteren Akteurinnen und Akteuren der MICE-Branche die Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Standorts Hannover direkt vor Ort näherzubringen. Hierfür entwickelte das Hannover Convention Bureau der HMTG ein vielseitiges Programm, das den Teilnehmenden die unterschiedlichen Facetten der Region als Veranstaltungsdestination erlebbar machte.

Insgesamt 135 Branchenvertreterinnen und -vertreter nutzten die Gelegenheit, Hannover aus erster Hand kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Zu den Höhepunkten des Summits gehörten zwölf Besuche bei ausgewählten Veranstaltungsorten, welche die Stärken des Veranstaltungsstandorts Hannover verdeutlichten. Darunter waren zum Beispiel die Herrenhäuser Gärten, der Karriere-Campus und das Sheraton Pelikan Hotel. Zudem fanden zwei Networking-Abende in außergewöhnlichen Locations (Erlebnis-Zoo Hannover und GOP Varieté) statt. Drei interaktive Austauschformate boten Raum für Wissenstransfer neue Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen und Networking. Ergänzt wurde das Programm durch einen Rundgang durch Hannovers Altstadt.

Auch kommunikativ erzielte der Summit eine hohe Reichweite: Durch die Berichterstattung im Vorfeld und während der Veranstaltung wurden über verschiedene Social-Media-Kanäle - insbesondere auf LinkedIn - mehr als 350.000 Impressionen generiert. In Kombination mit Veröffentlichungen und Anzeigen in Fachmedien wurden somit insgesamt mehr als 150.000 Fachkontakte erreicht.

"Für uns bietet der Summit eine ideale Gelegenheit, die Region als Standort für Messen, Tagungen, Kongresse und Business Events zu präsentieren und mit nationalen wie internationalen Branchenpartnern in den direkten Austausch zu treten. Denn erst vor Ort werden die Bandbreite der Locations, die professionelle Infrastruktur und die hohe und flexible Servicequalität des Standorts unmittelbar erlebbar", sagt Christian Katz, HMTG-Geschäftsführer.

Der MEET GERMANY Summit zählt zu den wichtigsten Networking- und Inspirationsformaten der deutschsprachigen MICE-Branche. Das B2B-Netzwerk bringt Veranstaltungsplanende, Destinationen, Locations und Dienstleistende zusammen und schafft Raum für Austausch, Innovation und neue Geschäftskontakte.

Auch über den Summit hinaus bleibt das Hannover Convention Bureau der HMTG auf den relevanten Branchenevents präsent und wirbt bundesweit für die Region Hannover als attraktive Destination für Tagungen, Kongresse und Business Events.

Die nächsten Termine sind:

mei Summit (Lausanne, 28.06. bis 01.07.)

m&i Healthcare Forum (Brighton, 01.bis 04.07.)

Deutscher Verbändekongress (Bonn, 26. Bis 27.08.)

MEET Germany (Frankfurt, 26. Bis 27.08.)

Europe Congress Club Forum (Prag, 30.08. bis 01.09.)

Mehr Infos zum Hannover Convention Bureau finden Sie hier.