Neue Führung für Architekt:innen und Zivilingenieur:innen in Steiermark und Kärnten

Graz (OTS) -

Die Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten hat ein neues Führungsteam. Der in Graz ansässige Architekt Dipl.-Ing. Rainer Wührer wurde am 23. Juni 2026 vom neu konstituierten Kammervorstand zum Präsidenten gewählt. Neuer Vizepräsident ist Dipl.-Ing. Helmut Wackenreuther, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft aus Klagenfurt.

Wührer folgt auf Dipl.-Ing. Gustav Spener, der die Kammer seit 2021 als Präsident geführt hat. Wackenreuther übernimmt die Funktion von Architektin Dipl.-Ing. Barbara Frediani-Gasser.

Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Kammerarbeit und übernehmen künftig die gemeinsame Verantwortung für die Interessenvertretung von mehr als 1.200 Architekt:innen und Zivilingenieur:innen in der Steiermark und Kärnten.

„Die Kammer der Ziviltechniker:innen ist eine starke Stimme für Qualität in Planung, Infrastruktur und Baukultur. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich die Rahmenbedingungen für unseren Berufsstand aktiv weiterentwickeln und die Bedeutung unabhängiger Planung für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit sichtbar machen“, betont Wührer anlässlich seiner Wahl.

Zu den zentralen Herausforderungen zählen die Transformation der Bauwirtschaft, die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen sowie die nachhaltige Entwicklung des Gebäudebestands.

„Die Herausforderungen des Klimawandels, der Bestandserhaltung und der Digitalisierung erfordern hochwertige und unabhängige Planung. Ziviltechniker:innen tragen Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung unserer gebauten und unverbauten Umwelt. Diese Expertise wollen wir weiterhin aktiv in gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse einbringen“, ergänzt Wackenreuther.

Präsident Rainer Wührer

Der gebürtige Oberösterreicher Rainer Wührer ist Architekt in Graz. Nach seinem Architekturstudium an der Technischen Universität Graz sowie an der Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) gründete er 2003 sein eigenes Büro. Heute leitet er die Wührer Architekten ZT GmbH.

Seit 2014 engagiert er sich im Vorstand der Sektion Architekt:innen der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten, seit 2020 im Kammervorstand. Seit 2022 ist er stellvertretender Vorsitzender der Sektion Architekt:innen der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen. Auf europäischer Ebene arbeitet er unter anderem im EU-Projekt ARCH-E an mehr Qualität und Transparenz bei Architekturwettbewerben mit. Inhaltlich setzt er sich insbesondere für qualitätsvolle Vergabeverfahren, die Stärkung der Planungskultur sowie für Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bauwesen ein.

Vizepräsident Helmut Wackenreuther

Helmut Wackenreuther stammt aus Salzburg und ist Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft in Klagenfurt.

Seit 2010 ist er Mitglied des Vorstands der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten, seit 2017 Mitglied des Präsidiums sowie stellvertretender Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Ausschusses „Beste Vergabe“ der Kammer. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Wasserwirtschaft, Infrastrukturplanung und qualitätsorientierte Vergabeverfahren.

Präsidium der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten

Das Präsidium der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten setzt sich für die Funktionsperiode 2026 bis 2030 wie folgt zusammen:

Arch. Dipl.-Ing. Rainer Wührer, Präsident

Dipl.-Ing. Helmut Wackenreuther, Vizepräsident, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Dipl.-Ing. Thomas Eichholzer, Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen, Ingenieurkonsulent für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen

Arch. Dipl.-Ing. Uwe Schwarz, Vorsitzender der Sektion Architekt:innen

Dipl.-Ing. Josef Knappinger, Stellvertretender Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen, Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Arch. Dipl.-Ing. Eva Maria Hierzer, Stellvertretende Vorsitzende der Sektion Architekt:innen

Mit dem neu gewählten Präsidium startet die Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten in die Funktionsperiode 2026 bis 2030 und setzt dabei auf fachliche Breite, Kontinuität und die aktive Mitgestaltung zentraler Zukunftsfragen in Planung, Infrastruktur und Baukultur.