Salzburg gewinnt bei der SAFETY Tour 2026 das Bundesfinale in Wien

Wien (OTS) -

Am 23. Juni 2026 veranstaltete der Österreichische Zivilschutzverband das diesjährige Bundesfinale der SAFETY Tour – Kindersicherheitsolympiade in der Wiener Marx Halle. Aus zahlreichen Vorbewerben in den Regionen und neun Landesfinalbewerben qualifizierten sich die teilnehmenden Volksschulklassen für das große Finale in Wien. Rund 20.000 Kinder nahmen in diesem Jahr an einer Vielzahl an Vorbewerben der SAFETY Tour teil.

In den 27 Jahren der österreichweiten Bewerbe wurden mittlerweile knapp 380.000 teilnehmende Kinder aus Österreich und den Nachbarländern gezählt. Über 1.350 Bewerbe wurden durch die Zivilschutzverbände in dieser Zeit österreichweit organisiert.

„Die SAFETY Tour 2026 hat einmal mehr verdeutlicht, wie wertvoll es ist, Kinder frühzeitig für die Themen Sicherheit und Selbstschutz zu sensibilisieren. Mit großer Begeisterung und beeindruckendem Wissen zeigen die Volksschüler:innen ihr Können und machen diese Veranstaltungsreihe jedes Jahr zu einem besonderen Erfolg.“ Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes.

Bei der feierlichen Siegerehrung wurden die Klassen für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet und durften sich über tosenden Applaus freuen.

„Ich danke dem Zivilschutzverband und den zahlreichen Pädagoginnen und Pädagogen, die auch heuer wieder über 20.000 Kindern im Rahmen der SAFETY Tour wichtige Präventionsmaßnahmen nähergebracht haben.“ Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres.

Mit Geschick und Teamgeist konnte sich die Volksschule Mauterndorf den österreichweiten Sieg sichern. Damit geht der Titel der „Sichersten Volksschulklasse Österreichs“ im Jahr 2026 nach Salzburg. Dahinter folgte an zweiter Stelle die Volksschule Frauenberg aus der Steiermark und auf dem dritten Platz die Volksschule Egg aus Kärnten.