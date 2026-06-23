Graz (OTS) -

Neue Studiendaten zeigen: Verdauungsbeschwerden gehören für viele Menschen – vor allem für Kinder – zum Alltag, gleichzeitig fühlen sich viele Erwachsene in Ernährungsfragen unsicher.

Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung belasten viele Kinder – und damit oft die ganze Familie. Eine aktuelle repräsentative Befragung von Marketagent im Auftrag von Institut AllergoSan und Caricol® unter 1.028 Eltern in Österreich und Deutschland zeigt: Mehr als 60 Prozent der Kinder sind immer wieder und sogar regelmäßig von Verdauungsproblemen betroffen.

Obwohl 58,3 Prozent der Eltern beim Thema Ernährung und Verdauung angeben, gut informiert zu sein, hat die große Mehrheit bereits erlebt, wie herausfordernd Kinderernährung im Alltag sein kann. Mehr als drei Viertel der Befragten geben an, bei Ernährungsfragen schon einmal verunsichert gewesen zu sein.

Auch der Blick auf den Familienalltag liefert interessante Einblicke: Nur 48,9 Prozent der Kinder essen täglich Obst, nur 32,4 Prozent täglich Gemüse. Dennoch bewerten die meisten Eltern die Ernährung ihrer Kinder insgesamt als eher gesund.

„Wenn der Bauch nicht mitspielt, belastet das oft die ganze Familie. Umso wichtiger ist es, Eltern mit verständlichem und alltagstauglichem Wissen zu unterstützen und dadurch der Darmgesundheit von Kindern mehr Aufmerksamkeit zu schenken“ , betont Anita Frauwallner, CEO des Institut AllergoSan.

Als häufigste Auslöser für Verdauungsprobleme nennen Eltern Stress, Schlafmangel und nicht optimale Ernährung. Auffällig ist auch, wo Eltern nach Antworten suchen: An erster Stelle stehen Internetrecherche, die Familie und das persönliche Umfeld. Medizinische Beratung wird deutlich seltener in Anspruch genommen.

Die Ergebnisse zeigen, wie groß der Bedarf an alltagstauglichen Lösungen für Familien ist. Genau hier setzt Caricol® mit seiner Produktneuheit Caricol®-Kids an.

Caricol®-Kids: Neu für die Kleinsten

Caricol®-Kids wurde speziell für Kinder ab dem Beikostalter entwickelt und kombiniert Püree aus Bio-Papaya und Apfel mit Bio-Reisschleim – und das in praktischen Portionssticks. Damit unterstützt Caricol® Eltern, die auf natürliche Zutaten und alltagstaugliche Lösungen Wert legen.

„Als Vater und Großvater ist die Gesundheit von Kindern für mich eine Herzensangelegenheit. Dass ich mit Caricol®-Kids einen kleinen Beitrag für das Wohlbefinden der Kleinsten leisten darf, macht mich glücklich“ , sagt Franz Brenner, Gründer von Caricol®.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und stellen Ihnen gern weitere Informationen sowie Daten aus unserer Marktforschung zur Verfügung.

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Prof. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie gelang es, ein renommiertes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC® – die Nummer-1-Probiotika-Marke Europas –, OMNi-LOGiC® und META-CARE® sowie OMNi-POWER® entstanden.

Weitere Informationen unter www.allergosan.com

Über Caricol®

Die Firma Caricol – Digestive & Immune Health wurde 2003 von Franz Brenner gegründet, der es sich nach seinem einjährigen Rückzug im Lotus Buddhist Monastery auf Hawaii zum Ziel gesetzt hat, die Weisheit und Erkenntnisse der buddhistischen Meisterin Ji Kwang Dae Poep Sa Nim in Bezug auf gesunde Lebensführung und Ernährung allen Menschen zugänglich zu machen.

Basierend auf den Rezepturen der buddhistischen Meisterin entwickelt das Unternehmen diätetische Lebensmittel und Nahrungsergänzung, ausgerichtet auf die Wurzel der Gesundheit – den Magen-Darm-Trakt.

Der wichtigste Bestandteil der Rezepturen wird aus baumgereiften Bio-Papayas in Sri Lanka hergestellt, die Fertigung und Abpackung der Produkte erfolgt in Wien.

Die Produktfamilie umfasst heute Caricol®, Caricol®-Gastro, Caricol®-Kids und Caricol®-Derma Sensitiv. Alle Produkte basieren auf hochwertigen natürlichen Rohstoffen, sind frei von künstlichen Zusatzstoffen und werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt. Heute verbessern diese Produkte das Wohlbefinden von Millionen Menschen in über 20 Ländern weltweit. Caricol – for your daily smile.

Weitere Informationen unter www.caricol.com