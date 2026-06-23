Hartlauer eröffnet moderne Hörgeräte-Fertigung in Graz und investiert 2,5 Millionen Euro in Österreich

Steyr / Graz (OTS) -

Mit der feierlichen Eröffnung einer der modernsten Hörgeräte-Fertigungen Europas setzt das österreichische Familienunternehmen Hartlauer ein starkes Zeichen für Innovation und den Wirtschaftsstandort Österreich. Am neuen Standort in Graz werden auf 1.500 Quadratmetern mit modernster 3D-Druck-Technologie individuelle Hörlösungen gefertigt. An der Eröffnung nahmen auch der steirische Landtagsabgeordnete Günter Wagner in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Mario Kunasek und die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr teil, die die Bedeutung der Investition für die Region hervorhoben.

Das 1971 gegründete Familienunternehmen Hartlauer, bekannt für sein „100%iges Service“, unterstreicht mit dieser strategischen Investition seine führende Position in der Hörakustik. Am neuen Grazer Standort werden ab sofort maßgefertigte Otoplastiken, Im-Ohr-Hörgeräte und individueller Gehörschutz für die über 256 Hartlauer Hörstudios in ganz Österreich produziert.

Bekenntnis zu „Made in Austria“ und zur regionalen Wertschöpfung

„Diese Eröffnung ist mehr als nur die Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes. Sie ist ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und zur heimischen Wertschöpfung“, betonte Robert F. Hartlauer, Inhaber und Geschäftsführer von Hartlauer, in seiner Eröffnungsrede. „Wir investieren bewusst in österreichisches Know-how und modernste Technologie, um unseren Kunden auch in Zukunft die bestmögliche und individuellste Hörversorgung garantieren zu können. Die 2,5 Millionen Euro sind eine Investition in Präzision, Qualität und vor allem in die Menschen, die hier arbeiten.“

Am neuen Standort werden 50 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen beschäftigt. Mit einer Kapazität von bis zu 170.000 Einheiten pro Jahr ist das Labor bestens für die steigende Nachfrage aufgrund des demografischen Wandels gerüstet.

Auch wird Hartlauer in der Lage sein für andere Hörakustik-Unternehmen Hörsysteme zu fertigen.

Technologischer Vorsprung durch 3D-Druck und Effizienz

Über 800.000 Euro wurden allein in die hocheffizienten Arbeitsplätze investiert, die auf modernster 3D-Scan- und Drucktechnologie basieren. Diese Innovation ermöglicht es, passgenaue Hörlösungen mit höchster Präzision und in kürzester Zeit zu fertigen.

Landtagsabgeordneter Günter Wagner in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Mario Kunasek zeigte sich bei einem Rundgang durch die Fertigung beeindruckt: „Investitionen in die Zukunft, wie jene von Hartlauer, sind ein Motor für die steirische Wirtschaft und ein wichtiges Signal in herausfordernden Zeiten. Hier werden nicht nur hochwertige Produkte erzeugt, sondern auch zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen. Es erfüllt mich mit Stolz, solch innovative Unternehmen in unserem Bundesland zu haben.“

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