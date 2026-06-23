LR Prischl: Hitzewarnung ab Donnerstag für weite Teile Niederösterreichs

St. Pölten (OTS) -

Für weite Teile Niederösterreichs haben die Expertinnen und Experten von GeoSphere Austria ab Donnerstag eine Hitzewarnung ausgegeben. Aufgrund der prognostizierten anhaltend hohen Temperaturen wird das NÖ Hitzewarnsystem aktiviert. Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie weitere Organisationen sind aufgerufen, ihre internen Hitzeschutz- und Maßnahmenpläne umzusetzen.

„Eine Hitzewelle darf keinesfalls unterschätzt werden. Hohe Temperaturen stellen eine ernst zu nehmende Belastung für den menschlichen Organismus dar. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig vorzusorgen, aufeinander zu achten und die empfohlenen Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen“, betont Gesundheitslandesrätin Eva Prischl.

Die Auswirkungen von Hitzeperioden nehmen auch in Niederösterreich spürbar zu. Die Zahl der Hitzetage hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erhöht und in manchen Regionen sogar verdreifacht. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden insbesondere eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, luftige Kleidung, die Vermeidung von schwerer Arbeit oder körperlicher Betätigung im Freien wie auch der Aufenthalt im Schatten, vor allem während der Mittagszeit, empfohlen.

„Das Hitzerisiko hängt in hohem Maße von der individuellen Veranlagung, Vorerkrankungen und dem individuellen Verhalten ab. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Deshalb ist es wichtig, die Hitzewarnung zu beachten und rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, so Prischl abschließend.

Ab 25.06.2026 ist in folgenden Bezirken mit starker Hitzebelastung zu rechnen:

Bezirk Krems an der Donau (Stadt)

Bezirk Sankt Pölten (Stadt)

Bezirk Wiener Neustadt (Stadt)

Bezirk Baden

Bezirk Bruck an der Leitha

Bezirk Gänserndorf

Bezirk Krems (Land)

Bezirk Melk

Bezirk Mödling

Bezirk Sankt Pölten (Land)

Bezirk Tulln

Bezirk Wiener Neustadt (Land)