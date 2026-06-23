  • 23.06.2026, 14:38:32
  • /
  • OTS0141

AVISO: Einladung zum "Blauen Donnerstag" der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest

Am 25. Juni ab 18 Uhr mit Udo Landbauer und Michael Schnedlitz

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum „Blauen Donnerstag“ der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz einzuladen.

Zeit: Donnerstag, 25. Juni 2026, ab 18 Uhr.

Ort: Wieselburger Volksfest, Messegelände Wieselburg, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg, Wieselburger Festzelt.

Ablauf: Livemusik mit der John Otti Band ab 18 Uhr, politische Reden ab 19.30 Uhr, im Anschluss Bieranstich.

Für Vertreter der Medien ist eine Akkreditierung unter [email protected] bis Donnerstag, 25. Juni 2026, 12 Uhr, erforderlich.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright