- 23.06.2026, 14:38:32
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AVISO: Einladung zum "Blauen Donnerstag" der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest
Am 25. Juni ab 18 Uhr mit Udo Landbauer und Michael Schnedlitz
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum „Blauen Donnerstag“ der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz einzuladen.
Zeit: Donnerstag, 25. Juni 2026, ab 18 Uhr.
Ort: Wieselburger Volksfest, Messegelände Wieselburg, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg, Wieselburger Festzelt.
Ablauf: Livemusik mit der John Otti Band ab 18 Uhr, politische Reden ab 19.30 Uhr, im Anschluss Bieranstich.
Für Vertreter der Medien ist eine Akkreditierung unter [email protected] bis Donnerstag, 25. Juni 2026, 12 Uhr, erforderlich.
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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