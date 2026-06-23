AVISO: Einladung zum "Blauen Donnerstag" der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum „Blauen Donnerstag“ der FPÖ Niederösterreich am Wieselburger Volksfest mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz einzuladen.

Zeit: Donnerstag, 25. Juni 2026, ab 18 Uhr.

Ort: Wieselburger Volksfest, Messegelände Wieselburg, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg, Wieselburger Festzelt.

Ablauf: Livemusik mit der John Otti Band ab 18 Uhr, politische Reden ab 19.30 Uhr, im Anschluss Bieranstich.

Für Vertreter der Medien ist eine Akkreditierung unter [email protected] bis Donnerstag, 25. Juni 2026, 12 Uhr, erforderlich.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.