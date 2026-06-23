Margit Göll verlässt mit Ende September den Bundesrat

St. Pölten (OTS) -

Bundesrätin Margit Göll hat heute ihren Rücktritt als Mitglied des österreichischen Bundesrates mit Ende September bekanntgegeben.

„Heute ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meinen Rückzug aus der Landespolitik bekanntzugeben. Ich darf auf viele erfüllende und prägende Jahre in der Politik zurückblicken, für die ich sehr dankbar bin. Besonders die Möglichkeit, das Amt der Bundesratspräsidentin ausüben zu dürfen, war für mich eine große Ehre und zweifellos ein Höhepunkt meiner politischen Laufbahn. Nun freue ich mich darauf, den vollen Fokus auf meine Aufgabe als Bürgermeisterin meiner Heimatgemeinde Moorbad Harbach zu legen. Gleichzeitig werde ich weiterhin die Funktionen der Bezirksobfrau der Wir Niederösterreicherinnen, des NÖAAB und des Gemeindebunds in Gmünd ausüben“, betont Margit Göll, die weiterhin auch Obfrau von LEADER Waldviertler Grenzland und Obfrau von Euregio Silva Nortica bleiben wird.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankt Göll für ihren langjährigen Einsatz in der Volkspartei Niederösterreich: „Margit Göll hat die niederösterreichischen Landsleute mit großem Engagement im Bundesrat vertreten. Höhepunkt war sicher ihre Funktion als Präsidentin des Bundesrats. Ich danke Margit Göll für ihren Einsatz und wünsche ihr alles Gute für die weiteren Aufgaben! Es freut mich, dass mit Katja Seitner eine ebenso engagierte Frau das Mandat im Bundesrat übernehmen wird.“

NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit und würdigt Gölls Einsatz für Niederösterreich: „Margit Göll hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Herzblut für die Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eingesetzt. Für die stets gute Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Katja Seitner eine ebenso engagierte und starke Persönlichkeit des NÖAAB diese wichtige Aufgabe übernehmen wird. Liebe Katja, ich wünsche dir für deine neue Funktion viel Erfolg, Freude und alles Gute.“

Die designierte Bundesrätin Katja Seitner betont: „Über viele Jahre hinweg hat sich Margit Göll mit Herz, Kompetenz und großem Verantwortungsbewusstsein für die Anliegen unserer Landsleute eingesetzt und ihre Funktion im Bundesrat mit großem Engagement ausgeübt. Es freut mich sehr,

ihr ab Oktober als Bundesrätin nachfolgen zu dürfen. Ich werde diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großer Freude und vollem Einsatz übernehmen und mich mit aller Kraft dafür einsetzen, die Anliegen der niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Parlament bestmöglich zu vertreten.“

Auch Klubobmann Kurt Hackl und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner bedanken sich für Gölls langjährigen politischen Einsatz: „Mit ihrer Handschlagqualität, ihrer Bodenständigkeit und ihrem offenen Zugang zu den Landsleuten hat sich Margit Göll weit über Parteigrenzen hinweg Anerkennung und Wertschätzung erworben. Für ihren langjährigen Einsatz danken wir ihr sehr herzlich. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit als Bürgermeisterin von Moorbad Harbach. Gleichzeitig gratulieren wir Katja Seitner zur Nominierung und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Der Landesparteivorstand der Volkspartei Niederösterreich hat einstimmig beschlossen, NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner als Mandatsnachfolgerin zu nominieren.

Margit Göll wurde 1964 in Gmünd geboren. Ihre politische Laufbahn begann 2005 als Gemeinderätin in Moorbad Harbach, wo sie seit 2010 das Amt der Bürgermeisterin ausübt. Seit 2012 ist sie Bezirksobfrau der Wir Niederösterreicherinnen, seit 2014 Obfrau des Gemeindebunds und seit 2019 NÖAAB-Bezirksobfrau im Bezirk Gmünd. Von 2016 bis 2023 war sie Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag, ehe sie Niederösterreich seit 2023 im Bundesrat vertritt und dort zunächst zur Vizepräsidentin, im ersten Halbjahr 2024 dann zur Präsidentin des Bundesrats gewählt wurde.

Katja Seitner wurde 1973 geboren. Von 2015 bis 2023 war sie Bezirksgeschäftsführerin der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Scheibbs, wo sie von 2023 bis April 2026 die Funktion der Bezirksobfrau der Wir Niederösterreicherinnen ausübte. Seit 2023 ist sie NÖAAB-Landesgeschäftsführerin.