- 23.06.2026, 14:10:02
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AVISO: Lokalaugenschein bei fremdenpolizeilichem Planquadrat – Einsatz der neuen App zur mobilen Fingerabdruckprüfung
Mit Innenminister Karner, BK-Direktor Holzer und Landespolizeivizepräsident Csefan – 24. Juni 2026, 17:30 Uhr, Wien, Westbahnhof
Innenminister Gerhard Karner, der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan präsentieren am 24. Juni 2026 um 17:30 Uhr im Rahmen eines Lokalaugenscheins ein neues Smartphone-System zur kontaktlosen Identitätsfeststellung im praktischen Einsatz.
Wann: 24. Juni 2026, 17:30 Uhr
Wo: Haupteingang zum Wiener Westbahnhof (Europaplatz 2, 1150 Wien)
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, die Kontrolltätigkeiten zu filmen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/nhcnsv33
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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