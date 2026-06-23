AVISO: Lokalaugenschein bei fremdenpolizeilichem Planquadrat – Einsatz der neuen App zur mobilen Fingerabdruckprüfung

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan präsentieren am 24. Juni 2026 um 17:30 Uhr im Rahmen eines Lokalaugenscheins ein neues Smartphone-System zur kontaktlosen Identitätsfeststellung im praktischen Einsatz.

Wann: 24. Juni 2026, 17:30 Uhr

Wo: Haupteingang zum Wiener Westbahnhof (Europaplatz 2, 1150 Wien)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, die Kontrolltätigkeiten zu filmen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/nhcnsv33