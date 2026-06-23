Rekordbeteiligung beim „Action, Fun & Talent Day 2026“ im Olympiazentrum Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Rund um den Olympic Day am 23. Juni feiern die sechs Olympiazentren Austria jedes Jahr die verbindende Kraft des Sports. Das Olympiazentrum Niederösterreich stellt diesen Anlass bereits zum vierten Mal unter das Motto „Action, Fun & Talent Day“. An zwei Eventtagen stand im SPORTZENTRUM Niederösterreich daher wieder alles im Zeichen von Bewegung, Vielfalt und der Förderung junger Talente. Mit rund 480 Schülern der ersten beiden Unterstufenklassen wurde heuer ein neuer Teilnehmerrekord erzielt.

Das sportliche Angebot war 2026 so breit gefächert wie nie zuvor: An zahlreichen Stationen konnten die Jugendlichen ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination unter Beweis stellen. Auf dem Programm standen Speedklettern, Bobanschub, Beachvolleyball, Basketball, Leichtathletik mit Wurf- und Sprungstationen, Bogensport, Sportschießen, Radsport, Handball sowie sportmotorische Testungen. Unterstützt wurden die Kinder dabei unter anderem von Olympia-Teilnehmer Daiyehan Nichols-Bardi und weiteren Spitzensportlern. Im Vordergrund stand nicht der Wettkampf, sondern die Freude an der Bewegung, das gemeinsame Ausprobieren und das Kennenlernen der eigenen sportlichen Stärken.

„Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen möglichst niederschwellig zeigen, wie unglaublich vielfältig das Sportangebot in Niederösterreich ist. Der ‚Action, Fun & Talent Day‘ ist dafür eine ideale Plattform: Er macht Spaß und öffnet Türen zu den unterschiedlichsten Sportarten. Das wiederum hilft dabei, sportliche Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern“, betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Insgesamt acht Schulen aus ganz Niederösterreich nahmen heuer am „Action, Fun & Talent Day“ teil und setzten damit ein starkes Zeichen für Sport und Bewegung im Sinne der NÖ Sportstrategie. Mit dabei waren die MS Pottenbrunn, die SMS Gföhl, die NMS Böheimkirchen, die Sport NMS Böheimkirchen, die NÖMS Kilb, die NMS Grünau-Rabenstein, die MS Pressbaum sowie die NÖMS Traisen.

Das SPORTZENTRUM Niederösterreich ist als Olympiazentrum Austria ein zentraler Standort für die Entwicklung des Leistungs- und Spitzensports. Erstmals wurde das Olympiazentrum Niederösterreich 2018 mit dem Qualitätslabel des Österreichischen Olympischen Comité ausgezeichnet. Nach einem erfolgreichen Audit erfolgte die Re-Zertifizierung gemeinsam mit fünf weiteren Standorten in Österreich. Damit trägt das Olympiazentrum Niederösterreich den Titel Olympiazentrum Austria bis mindestens 2028.

Ein wesentliches Element des Olympiazentrums ist die sogenannte High Performance Unit. Dort arbeiten Experten aus Sportwissenschaft, Medizin, Physiotherapie, Psychologie und Ernährung eng zusammen, um Athleten bestmöglich auf ihrem Weg in Richtung Spitze zu begleiten. Junge Talente profitieren dabei von professionellen Rahmenbedingungen, individueller Betreuung und einem Umfeld, das sportliche Entwicklung gezielt unterstützt.

Mit dem „Action, Fun & Talent Day“ macht das SPORTZENTRUM Niederösterreich diese Rolle auch für Kinder und Jugendliche erlebbar. Die Veranstaltung verbindet Breiten- und Nachwuchssport mit Talentförderung und vermittelt die Werte des Olympic Day auf praxisnahe Weise: Freude an Bewegung, Fairness, Teamgeist und Zusammenhalt.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected], www.sportlandnoe.at