ÖHV-Campus stellt die Weichen für die Zukunft: Christoph Taussig übernimmt die Leitung eines erfolgreichen Weiterbildungsinstitutes

Wien (OTS) -

Die Anforderungen an die Hotellerie verändern sich rasant. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, neue Führungsmodelle und steigender wirtschaftlicher Druck machen laufende Weiterbildung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Der ÖHV-Campus stellt sich dafür personell neu auf: Mit Juli übernimmt Christoph Taussig die Leitung von Brigitta Brunner, die den Campus in den vergangenen 14 Jahren maßgeblich aufgebaut und geprägt hat. Der Wechsel wurde über mehrere Monate vorbereitet. Ziel war es, Wissen, Erfahrung und gewachsene Netzwerke geordnet zu übergeben und gleichzeitig Raum für neue Impulse zu schaffen.

Weiterbildung als Schlüssel für die Zukunft

Der ÖHV-Campus begleitet Hoteliers und Mitarbeiter:innen seit vielen Jahren mit praxisnahen Seminaren, Lehrgängen und Akademien – von Mitarbeiter:innenführung über Digitalisierung und Vertrieb bis hin zu betriebswirtschaftlicher Steuerung und Unternehmensentwicklung. „Wer erfolgreich bleiben will, muss sich laufend weiterentwickeln. Genau dafür steht der ÖHV-Campus seit vielen Jahren. Die Anforderungen an Unternehmer:innen und Führungskräfte werden nicht weniger, sondern komplexer. Umso wichtiger sind Angebote, die Wissen unmittelbar in die Praxis übersetzen“, betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Lernen für die Hotellerie von morgen

Mit Christoph Taussig übernimmt ein langjähriger Weiterbildungsexperte der ÖHV die Leitung des Campus. Sein Ziel ist es, den erfolgreichen Weg fortzusetzen und gleichzeitig neue Entwicklungen aktiv aufzugreifen. „Weiterbildung bedeutet für mich nicht nur, Wissen zu vermitteln. Es geht darum, Menschen zu stärken, neue Perspektiven zu eröffnen und manchmal auch bewusst aus der Komfortzone zu holen. Genau dort entsteht Entwicklung“, so Taussig. Schwerpunkte sieht er unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, modernes Marketing, Mitarbeiter:innenführung und betriebswirtschaftliche Steuerung. Gleichzeitig werden digitale Lernformate und hybride Angebote weiter ausgebaut. Der Anspruch bleibt dabei unverändert: Weiterbildung soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Austausch ermöglichen, Netzwerke stärken und neue Perspektiven eröffnen. Ziel ist es, den ÖHV-Campus in den kommenden Jahren noch stärker als zentrale Wissens- und Entwicklungsplattform der österreichischen Hotellerie zu positionieren.

Kontinuität und neue Impulse

Die Übergabe erfolgte bewusst als strukturierter Prozess. Wie in vielen familiengeführten Hotels und mittelständischen Unternehmen wurde auch beim ÖHV-Campus frühzeitig auf eine geordnete Nachfolge gesetzt. Über mehrere Monate wurden Aufgaben, Erfahrungen, Netzwerke und strategische Schwerpunkte schrittweise übergeben. Die nun erfolgende Übernahme der Leitung durch Christoph Taussig markiert einen wichtigen Meilenstein dieses Prozesses und verbindet Kontinuität mit gezielter Weiterentwicklung. „Eine gute Übergabe entsteht nicht von heute auf morgen. Gerade in der Hotellerie wissen wir, wie wichtig es ist, Verantwortung vorausschauend zu übergeben, Wissen im Haus zu halten und neue Führungskräfte gut vorzubereiten. Brigitta Brunner hat den ÖHV-Campus über 14 Jahre mit großem Einsatz, viel Branchenverständnis und hoher Qualität geprägt. Dafür gebührt ihr großer Dank. Darauf bauen wir jetzt auf“, sagt Gratzer.

Unternehmerakademie bleibt in erfahrenen Händen

Nach 14 Jahren an der Spitze des ÖHV-Campus reduziert Brigitta Brunner ihre Arbeitszeit und geht in Teilpension. Dem Campus bleibt sie jedoch erhalten und konzentriert sich künftig auf die Leitung der Unternehmerakademie. „In der Unternehmerakademie wachsen Unternehmerpersönlichkeiten, entstehen neue Perspektiven und oft auch richtungsweisende Entscheidungen für den eigenen Betrieb. Diese Entwicklung begleiten zu dürfen, begeistert mich bis heute“, erklärt Brunner. Viele Teilnehmer:innen bleiben dem ÖHV-Campus über Jahre hinweg verbunden. Daraus entstehen Netzwerke, Kooperationen und Freundschaften, die weit über einzelne Seminare hinausreichen. Genau diese nachhaltige Wirkung macht den ÖHV-Campus seit vielen Jahren aus.

Weiterbildung heißt Zukunft gestalten

Für Gratzer steht der Wechsel gleichermaßen für Kontinuität und Aufbruch: „Mit dieser gut geplanten Übergabe stellen wir sicher, dass wertvolles Know-how erhalten bleibt und gleichzeitig neue Impulse entstehen. Die Hotellerie war immer eine Branche im Wandel. Umso wichtiger sind Orte, an denen Wissen geteilt, Erfahrungen ausgetauscht und Zukunft gestaltet wird.“

Ein druckfähiges Foto von Brigitta Brunner und Christoph Taussig finden Sie hier zum Download; © ÖHV/Lechner

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