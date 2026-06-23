Geschichten, Abenteuer und Wissenswertes: Die „ORF KiDS“-Programmhighlights im Sommer

Wien (OTS) -

Mit einem abwechslungsreichen Sommerprogramm sorgt ORF KiDS auch in den Ferien für beste Unterhaltung und spannende Einblicke für Kinder und Jugendliche. Der Märchensommer, eine verlängerte „ZIB KiDS“-Sommerausgabe, neue Folgen der ORF-Serien „Klimakrach“ und „Die Abenteuerchecker“, der Serienstart von „Campsite“ sowie zahlreiche Film- und Serienhighlights begleiten das junge Publikum durch die Sommermonate – auf https://kids.ORF.at, in der ORF-KiDS-App und in ORF 1.

Viermal Märchensommer: Magische Geschichten auf ORF KiDS

Der Märchensommer aus Poysbrunn steht viermal auf dem ORF-KiDS-Programm – von Juni bis September jeweils am letzten Sonntag im Monat: Am 28. Juni 2026 ist „Die kleine Meerjungfrau – neu erfischt“ auf ORF KiDS – im Stream und on demand – zu sehen, gefolgt von „Alice im Wunderland – neu erträumt“ am 26. Juli, „Peter Pan“ am 30. August und „Schneewittchen – neu verzwergt“ am 27. September.

„ZIB KiDS“ mit verlängerter Sommerausgabe in ORF 1 und auf ORF KiDS

In den Sommerferien ist die Nachrichtensendung für Kinder „ZIB KiDS“ einmal pro Woche für zehn Minuten zu sehen – ab 9. Juli donnerstags ab 17.55 Uhr online auf kids.ORF.at und freitags ab 6.30 Uhr in ORF 1. Die wöchentliche Ausgabe greift wie gewohnt aktuelle Ereignisse aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf und erklärt diese verständlich, altersgerecht und übersichtlich. Durch die längere Sendezeit können Kinder und Jugendliche tiefer in ausgewählte Themen eintauchen. So bleibt die „ZIB KiDS“ auch im Sommer ein verlässlicher Begleiter für Kinder, die wissen wollen, was in der Welt passiert – und warum.

Neue Folgen der ORF-Serien „Klimakrach“ und „Die Abenteuerchecker“ auf ORF KiDS

Ab Dienstag, dem 4. August, gibt es im Stream und on demand auf kids.ORF.at und der KiDS-App viel Wissenswertes zu sehen. In zehn neuen Folgen „Klimakrach“ widmen sich die liebenswert-chaotische Klappmaulfigur Waldemar und seine neue Mitbewohnerin – die neugierige Reporterin und Klimakanal-Betreiberin Katharina – zentralen Themen rund um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dabei stellen sie u. a. folgende Fragen: Wie helfen verlorene Gummienten dabei, Meeresströmungen und ihren Einfluss auf das Klima besser zu verstehen? Wie wirkt sich der Klimawandel auf Gletscher aus? Welche Tiere stehen auf der roten Liste gefährdeter Tierarten und wie stärken Schlüsselarten ganze Ökosysteme? Wie kann man Elektroschrott vermeiden und durch Reparieren wertvolle Rohstoffe erhalten? Warum belastet Fast Fashion das Klima und wie können mit Upcycling-Projekten Ressourcen gespart werden? Warum ist klimafreundliche Mobilität wichtig, wo gibt es sichere Radwege und wo sind Verbesserungen nötig?

„Die Abenteuerchecker“ Benni und Gucki sind ab 23. August immer sonntags in Österreich unterwegs und erleben dabei viel Spannendes und Wissenswertes in neuen Folgen – im Stream und on demand auf kids.ORF.at und der KiDS-App. Auf der Salza erleben sie ein spritziges Wildwasser-Abenteuer bei einer Rafting-Tour. In Griffen erkunden sie eine geheimnisvolle Tropfsteinhöhle, in der neben Fledermäusen und Spinnen auch winzige, ungiftige Pseudoskorpione leben. Und in der Wildtierabteilung in Vösendorf prüfen Benni und Gucki, ob zwei Igel, die dort überwintert haben, fit für die Freiheit sind, und suchen nach einem passenden neuen Zuhause in der Natur.

ORF 1 zeigt Filmhighlights, beliebte Serienhelden und das Sommerabenteuer „Campsite“

Der Sommer in ORF 1 bietet zahlreiche Filmhighlights (sonntags um 9.50 Uhr) darunter „Minions“ (12. Juli), „A Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando“ (26. Juli), „Angry Birds – Der Film“ (2. August), „Enzo und die wundersame Welt der Menschen“ (9. August), „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ (23. August), „Bibi und Tina 4 – Tohuwabohu total“ (30. August) und „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“ (6. September).

Beliebte Serienhelden melden sich mit neuen Folgen wie z. B. „Kung Fu Panda – Die Tatzen des Schicksals“ (samstags um 7.45 Uhr), „Der gestiefelte Kater – Abenteuer in San Lorenzo“ (samstags um 9.10 Uhr und sonntags um 7.25 Uhr) und „Dragons – Die Wächter von Berk“ (samstags um 10.00 Uhr und sonntags um 8.30 Uhr).

Ein besonderes Ferien-Highlight ist die Serie „Campsite“: Wenn auf dem Campingplatz von Andrines Eltern die Clique wieder vereint ist, steht ein Sommer voller Spaß und Abenteuer bevor, aber auch Chaos, Streiche, kleine Tricks und große Gefühle sind vorprogrammiert – ab 12. Juli sonntags um 8.00 Uhr in ORF 1 und ab 19. Juli auf kids.ORF.at und in der KiDS-App.

ORF KiDS mit zahlreichen Serienstarts und Sonn- und Feiertagsfilmen

Zahlreiche Serienstarts sind im Sommer auf ORF KiDS – im Stream und on demand – zu sehen: Zum Auftakt am 6. Juli sorgt „Zoom – Der weiße Delfin“ für Südseefeeling. Weiter geht es ab 11. Juli mit „Taylors Welt der Tiere“. Ab 15. Juli ist „Die Croods – Der Familienbaum“ zu sehen. Ab 19. Juli ist jeden Sonntag eine neue Folge „Campsite“ – jeweils eine Woche nach der ORF-1-Ausstrahlung – zum Streamen verfügbar. Ab 11. August weckt „Die Ollie & Moon Show“ auch beim jungen Publikum die Reiselust. Klassiker im neuen Gewand gibt es ab 17. August mit „Die Biene Maja“ und ab 19. August mit „Heidi 3D“ zu sehen. Am 14. August geht „Addie und wie sie die Welt fühlt“ an den Start. Und ab 27. August startet „Theodosia“. Die Serien laufen Montag bis Samstag auf ORF KiDS.

Sommerliches Kino für das jüngste Publikum gibt es immer sonntags: „Kung Fu Panda“ (5. Juli), „Tom Turbo – Von 0 auf 111“ (12. Juli), „Madagascar 2“ (19. Juli), „Vier zauberhafte Schwestern“ (26. Juli), „Madison – Ungebremste Girlpower“ (2. August) und „Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch“ (9. August). Am Feiertag steht „Paw Patrol – Der Kinofilm“ (15. August) auf dem Programm. Danach geht es sonntags weiter mit den Filmhighlights „Hexe Lilli 2 – Die Reise nach Mandolan“ (16. August), „Der Räuber Hotzenplotz“ (23. August), „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ (30. August) und „Bibi und Tina 4 – Tohuwabohu total“ (6. September).

Alle Sendungen sind auch on demand auf kids.ORF.at und in der KiDS-App abrufbar.