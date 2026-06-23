Austria Center Vienna gewinnt Österreichischen Innovationspreis Tourismus

Wien (OTS) -

Das Austria Center Vienna wurde gestern mit dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus in der Kategorie Veranstaltungseinrichtung über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgezeichnet. Das bestätigt die tragende Rolle von Österreichs größtem Kongress- und Veranstaltungszentrum als wichtiger Impulsgeber für die Meetingdestination Wien und zeigt, wie erfolgreich sein auf Modernisierung, Digitalisierung und Innovation fokussierter Weg ist.

„Ich bin sehr stolz, dass unser Haus und damit auch unser Team mit dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus ausgezeichnet wurden. Das zeigt, dass unser Weg, für unsere Kundinnen und Kunden immer vorauszudenken, Trends zu antizipieren und auf die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu setzen, richtig war. Das sehen wir auch in den Feedbacks unserer Kundinnen und Kunden, die uns bei mehr als 10.000 Google-Bewertungen mit einem Schnitt von 4,6 Sternen bewerten und uns einen Net Promoter Score von 75 geben. Das ist ein exzellenter Spitzenwert, denn bereits ab einem Wert von 70 wird von außergewöhnlich hoher Kundenzufriedenheit, starker Kundenloyalität und vielen begeisterten Kunden, die eine Marke auch aktiv weiterempfehlen gesprochen. Das zeigt, wie Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Teilnehmende das Austria Center Vienna tatsächlich erleben,“ so Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorständin für Kongressmanagement und Sprecherin des Vorstands des Austria Center Vienna.

Modernisierung, Digitalisierung und Innovation als Erfolgsgeheimnis

„Wir verbinden Menschen, inspirieren und treiben Innovation und Modernisierung voran. Die kinetische Weltneuheit polySTAGE, das sind 52 einzeln steuerbare LED-Elemente, die eine spektakuläre Inszenierung und Transformation in der Eingangshalle ermöglichen, und die insgesamt mehr als 500 m2 LED-Flächen sowie mehr als 100 Screens in unserem Haus schaffen beispielsweise durchgängige und immersive Eventerlebnisse. Gerade die interaktive Gamification-Effekte wie Check-In mit persönlicher Grußbotschaft, Selfie-Shares, Panorama-Selfie-Spots, Message Sharing, World-Clouds und Live Votings machen die polySTAGE zu einem unvergesslichen interaktiven Erlebnis, das unsere Kunden wirklich sehr gerne und intensiv nutzen,“ betont Baumann-Söllner. „Auch die komplett modernisierte Ebene –2 begeistert mit hellen, freundlichen und sehr wandelbaren Sälen und Räumen und begrünten Terrassen. Unser wichtigster Saal auf dieser Ebene, Saal D, lässt sich in kürzester Zeit in drei Säle dritteln, wobei alle über eigene Klimasteuerungen verfügen und absolut soundproof sind,“ betont Dr. Michael Rotter, Vorstand für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung. Auch mit den Partnerfirmen wird intensiv an der Digitalisierung von Prozessen und Webshoplösungen gearbeitet. Das alles schafft maßgeschneiderte, emotional ansprechende Erlebniswelten, welche die internationale Marktfähigkeit und Marktposition auch im heiß umkämpften Corporate-Segment enorm erhöhen. Das Austria Center Vienna investiert, bevor es nötig wird, und kalibriert das Haus neu. Das treibt auch die heimische Tourismusbranche voran.

Kongresse als wesentlicher Wirtschaftsmotor im Tourismus

Welche Bedeutung Kongresszentren, Tagungshotels und andere Veranstaltungsstätten für die heimische Wirtschaft haben, das soll heuer eben mit dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus konkret ausgedrückt werden. Das Austria Center Vienna hat beispielsweise laut einer aktuellen Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria eine BIP-Wirkung in Österreich von 445 Mio. EUR – das sind rund 0,1 Prozent des gesamten heimischen BIPs 2025. Es schafft auch eine Bruttowertschöpfung von 398 Mio. EUR im Inland und sichert oder schafft 3.950 Vollzeit-Arbeitsplätze. „Besonders stark profitieren mit an die 21,8 Prozent die heimische Tourismus- und Freizeitbranche. Jeder Euro, der in unser Haus fließt, wirkt mehrfach in den heimischen Betrieben zurück – von der Hotellerie und Gastronomie über den Handel bis hin zu wissenschaftlichen Netzwerken“, so Baumann-Söllner. 2025 war so beispielsweise jeder dritte internationale Kongressgast von Wien im Austria Center Vienna.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

„Der Österreichische Innovationspreis Tourismus ist für mich Anerkennung und Ansporn zugleich – für ein Team, das täglich daran arbeitet, Veranstaltungen zu unvergesslichen Erlebnissen zu machen. Das unser Engagement und unsere Innovation nun auch national so wertgeschätzt wird, bedeutet mir persönlich daher besonders viel“, so die Vorständin weiter. „Der Preis ist für mich auch ein Zeichen, wie gut unser Haus und die Destination Wien gemeinsam an einem Strang zieht, Visionen entwickelt und an Innovationen arbeitet, denn eine Entscheidung für eine Venue fällt meist erst nach der Entscheidung für die Destination. Ich darf mich daher an dieser Stelle auch für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Team von WienTourismus, dem Vienna Convention Bureau und bei all unseren Partnern bedanken, die Teil unseres Erfolgsrezepts sind. Nur gemeinsam können wir Großartiges leisten und einzigartige Erlebniswelten für unsere Kundinnen und Kunden sowie Teilnehmenden schaffen“, betont Baumann-Söllner.

Über den Österreichischen Innovationspreis Tourismus (ÖIT)

Der Österreichische Innovationspreis Tourismus (ÖIT) wird alle zwei Jahre vom Wirtschaftsministerium gemeinsam mit den Bundesländern verliehen, um die Bedeutung des Tourismus und die wichtigen, innovativen Impulse in diesem Wirtschaftssektor zu würdigen. 2026 wird er zum siebenten Mal vergeben und würdigt Veranstaltungseinrichtungen für Kongresse und Tagungen als Impulsgeber für Standort- und Destinationsentwicklung.

https://www.bmwet.gv.at/Themen/Tourismus/tourismuspolitische-themen/digitalisierung-und-innovation/innovation.html

Über die IAKW-AG und den ÖIT

Die IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft) ist verantwortlich für die Erhaltung des Vienna International Centre (VIC) und den Betrieb des Austria Center Vienna. Das Austria Center Vienna ist mit 21 Sälen, 134 Meetingräumen sowie rund 26.000 m2 Ausstellungsfläche Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den Top-Playern im internationalen Kongresswesen.

https://www.acv.at/de/