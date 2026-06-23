  • 23.06.2026, 13:11:32
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FPÖ – Nepp/Oberlechner: AK Wien blendet Probleme im Gemeindebau völlig aus

Wiener Wohnen muss Mieten senken

Wien (OTS) - 

„Leider präsentierte sich die Arbeiterkammer Wien heute wieder als Propagandatrommel der SPÖ. Die massiven Probleme etwa im Wiener Gemeindebau werden faktisch negiert“, kritisieren Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und der freiheitliche Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner.

„Wiener Wohnen war der größte Gewinner des Inflations-Tsunamis und ließ die Mieten explodieren. Jetzt bloß auf Private einzuschlagen ist keine Sachpolitik, sondern reine Polemik“, fordert Nepp mehr Objektivität. Oberlechner ergänzt, dass im Bereich Wohnbau generell alles andere als mit offenen Karten gespielt wird: „Auch die Problematik um die Finanzierungskonditionen von Banken-Gemeinnützigen bleibt ausgeblendet und es wird weiter gefuhrwerkt wie bisher. Ich erinnere dabei etwa an die Causa um die ÖVP-nahe Neue Eisenstädter.“

Die beiden Freiheitlichen fordern unisono: „Leistbares Wohnen braucht – besonders ins Wien – effizientere Kontrolle von Gemeinnützigen, eine Mietensenkung im Gemeindebau auf genossenschaftliches Niveau und eine SPÖ, die ihrer Verantwortung endlich gerecht wird!“

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