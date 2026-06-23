PK-Reminder Gesundheitsreform: Berufsverband Fachärzt:innen Österreich und IFES präsentieren große Patient:innenumfrage

Wien (OTS) -

Im Rahmen der politischen Debatte über eine Gesundheitsreform erlebt Österreich gerade entscheidende Tage. Dabei wird zwar die Versorgung aus der Perspektive von Bund, Ländern und Sozialversicherung thematisiert, Patient:innen selbst werden aber nicht unmittelbar gehört. Der Berufsverband Fachärzt:innen Österreich hat daher im Juni 2026 das IFES mit einer bislang einzigartigen Studie unter Einschluss von mehr als 3.000 Facharzt-Patient:innen in ganz Österreich beauftragt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren Dr. Florian Mittermayer, MSc, Präsident des Berufsverbands Fachärzt:innen Österreich, Univ.-Doz.in Dr.in Verena Niederberger-Leppin, Fachärztin für HNO-Heilkunde, Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Bonni Syeda, Fachärztin für innere Medizin und Generalsekretärin des Berufsverbands Fachärzt:innen Österreich, sowie IFES-Geschäftsführerin Dr.in Eva Zeglovits am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 10h die Umfrage-Ergebnisse im APA-Pressezentrum. Themen sind u.a. Wartezeiten, Zugänglichkeit sowie Vertrauen in die Versorgung. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Information an [email protected] , ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

PK-Aviso Gesundheitsreform: Berufsverband Fachärzt:innen Österreich und IFES präsentieren große Patient:innenumfrage

Datum: 25.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/patientinnenumfrage-20260625