Casinos Austria stärkt barrierearmen Zugang zu Kultur

Wien (OTS) -

Kultur soll für möglichst viele Menschen zugänglich und erlebbar sein. Diesem Anspruch folgt Casinos Austria mit einem Inklusionsprojekt, das blinden und sehbehinderten Kulturinteressierten einen möglichst barrierefreien Zugang zu herausragenden Aufführungen ermöglicht. Nach dem Start mit dem Burgtheater im Jahr 2023 wurde die Initiative 2025 auch bei den Bregenzer Festspielen erfolgreich umgesetzt und wird nun fortgeführt.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Angebote, die den Theater- und Festspielbesuch umfassender erfahrbar machen: Zu ausgewählten Aufführungen erhalten Besucherinnen und Besucher kostenfreie Programmhefte in Brailleschrift. Live-Audiodeskriptionen vermitteln szenische Vorgänge abseits der Dialoge, während haptische Bühnenbildführungen vor der Vorstellung einen unmittelbaren Eindruck von der Ausstattung und Atmosphäre ermöglichen. Damit schafft das Projekt nicht nur zusätzliche Orientierung, sondern eröffnet auch neue Zugänge zum Bühnengeschehen. Es zeigt, wie Barrierefreiheit im Kulturbereich praktisch umgesetzt werden kann: durch verlässliche Angebote, starke Partner und den Anspruch, Teilhabe nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlichen Bestandteil kultureller Angebote zu verstehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Burgtheater und den Bregenzer Festspielen steht exemplarisch für den Anspruch von Casinos Austria, langfristige Partnerschaften mit gesellschaftlichem Mehrwert aufzuladen. Beide Institutionen zählen zu den bedeutendsten Kulturträgern des Landes und setzen selbst wichtige Impulse für Inklusion und Barrierefreiheit. Mit der Fortführung der Initiative unterstreicht Casinos Austria sein Engagement, kulturelle Teilhabe aktiv zu fördern und Inklusion als festen Bestandteil gesellschaftlichen Handelns zu verankern. Das Projekt macht sichtbar, wie Kooperationen zwischen Wirtschaft und Kultur konkrete Wirkung entfalten können – für einzelne Besucherinnen und Besucher ebenso wie für ein offeneres kulturelles Miteinander.

Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria

„Inklusion zeigt sich dort, wo Teilhabe selbstverständlich ist. Genau dazu wollen wir beitragen: Barrieren abbauen und Kultur für mehr Menschen erlebbar machen. Als Unternehmen mit starker Verankerung in Österreich sehen wir es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, solche Entwicklungen gemeinsam mit starken Partnern voranzutreiben und zu ermöglichen.“

Martin Škopek, Vorstandsdirektor Casinos Austria

„Unterstützungen wirken nachhaltig, wenn sie wirtschaftliche Stabilität bringen und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Dieses Inklusionsprojekt ist ein klares Bekenntnis zu einem offenen, inklusiven Österreich. Es steht für mehr Chancengerechtigkeit, echte Wertschätzung sowie kulturelles Miteinander und ist damit für alle ein Gewinn.“

Bilde zum Download finden Sie unter: https://www.casinos.at/company/presse/pressemitteilungen/news-detail/inklusionsprojekt