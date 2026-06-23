SPÖ-Tour „Ordnen statt Spalten“ – Babler: „Sommertour ist Werkzeug, um Vertrauen zu stärken und Politik näher an die Menschen zu bringen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim haben heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz die SPÖ-Sommertour vorgestellt. Unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ geht das SPÖ-Regierungsteam im Sommer in ganz Österreich auf Tour. Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit den Menschen. Im Rahmen der Sommertour wird es gemeinsame Termine von Andreas Babler mit Minister*innen geben – zahlreiche gemeinsame Auftritte sind u.a. mit SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner geplant, die in den Sommermonaten mit den SPÖ-Frauen durch ganz Österreich tourt. SPÖ-Chef Babler betonte: „In den kommenden Wochen sind wir gemeinsam mit allen Regierungsmitgliedern, Mandatar*innen und Funktionär*innen vor Ort in allen Bundesländern unterwegs. Wir werden reden, zuhören und fragen, was noch fehlt, wo wir in der Regierung noch mehr Tempo machen müssen. Wir gehen in Betriebe, Vereine, auf Festivals, Kirtage, in Städte und Gemeinden und wir machen größere Townhall-Veranstaltungen. Nicht für schöne Bilder, sondern weil dort das Leben stattfindet. Die ‚Ordnen statt Spalten‘-Tour ist kein Selbstzweck, sondern Werkzeug: um Vertrauen zu stärken und Politik näher an die Menschen zu bringen. Österreich braucht eine Politik, die ordnet und die erreichbar bleibt“, freut sich Babler auf die Begegnung mit unzähligen Menschen auf der Tour. ****

„Viele Menschen versuchen, Ordnung in ihren Alltag zu bringen und erleben eine Politik, die Lärm produziert und Jung gegen Alt, Stadt gegen Land, Arbeitnehmer*innen gegen Pensionist*innen ausspielt. Das ist kein guter Weg für unser Land und es ist nicht unser Weg. Unser Weg heißt ‚Ordnen statt Spalten‘ und dieses Grundprinzip wollen wir in der Sommertour sichtbarer machen“, so Babler. Es gehe darum, Probleme anzupacken und einzugreifen – wie beim Budget und bei den Eingriffen bei Mieten, Energie und Lebensmittelpreisen. „Ordnen heißt zuhören, verstehen und Lösungen liefern, denn Politik hat Verantwortung. Und Verantwortung heißt auch, rauszugehen und sich zu erklären“, so Babler.

Babler verstehe sich als „Vizekanzler, den man angreifen kann im besten österreichischen Sinne“, das heiße ansprechbar zu sein und nicht in Besprechungszimmern und TV-Studios zu verschwinden, sondern in Dialog zu treten, sich offen auszutauschen und Ideen aufzunehmen. Wenn etwa ein Betriebsrat von seinem Unternehmen erzählt oder junge Menschen auf Festivals, dass sie sich das Wohnen nicht leisten können, sei das „keine Randnotiz, sondern Kern unserer Arbeit“.

„Wir haben unsere Tour bewusst bodenständig gehalten und kommen nicht mit Hochglanzkulisse, sondern mit Haltung, Verantwortung und offenen Ohren“, so der SPÖ-Chef, der auf das direkte Gespräch setzt – auch digital. Gute Politik entstehe im Kontakt mit den Menschen. „Wir sind in der Regierung, um das Leben der Menschen besser, leistbarer und gerechter zu machen“, verwies Babler etwa auf die Bereiche Gesundheit, Wohnen und den Kampf gegen die Teuerung.

Der SPÖ-Vorsitzende betonte, dass andere politische Kräfte von Problemen und dem Ausspielen von Gruppen leben, „meine Grundüberzeugung ist, dass Spaltung noch nie eine Miete gesenkt, eine Energierechnung günstiger, einen Arzttermin schneller möglich oder Integration besser gemacht hat. Wir schaffen Ordnung, wo Unsicherheit herrscht und Zusammenhalt, wo andere Keile treiben“.

„Wir haben uns für diesen Sommer viel vorgenommen“, unterstrich Klaus Seltenheim, der betonte, dass Andreas Babler und das SPÖ-Regierungsteam dorthin gehen, wo die Menschen sind: „Vom Neusiedler See bis zum Bodensee wird das gesamte SPÖ-Regierungsteam unterwegs sein.“ Neben dem Besuch von Betrieben, Vereinen, Sommerfesten und Festivals wird die SPÖ im ganzen Land zahlreiche Dialogformate veranstalten.

„Ein Herzstück der ‚Ordnen statt Spalten‘-Tour sind unsere Veranstaltungen unter dem Motto ‚SPÖ im Dialog‘. Diese Veranstaltungen finden am Abend an öffentlichen Plätzen statt. Jede und jeder kann kommen und Fragen stellen“, so Seltenheim. Zusätzlich wird die SPÖ mit Andreas Babler weitere Townhall-Veranstaltungen durchführen – die nächsten finden in Niederösterreich und Oberösterreich statt“, so Seltenheim. Bei Townhall-Events hält Babler programmatische Reden – im Anschluss können die Teilnehmer*innen auch bei diesem Format Fragen stellen. Weil nicht alle Menschen zu einer Veranstaltung kommen können, wird die SPÖ ihr erfolgreiches Format der „Zoom-Calls“ ausbauen. „Wir nutzen die digitalen Kanäle und bieten diverse Zoom-Calls mit mehreren hundert Teilnehmer*innen an“, so Seltenheim.

„Die ‚Ordnen statt Spalten‘-Tour ist mehr als eine Veranstaltungsreihe. Sie ist ein Versprechen: dass wir in ganz Österreich unterwegs sind und zuhören. Wir sind nah bei den Menschen, offen für Kritik, klar in der Haltung und konkret bei den Lösungen“, so Seltenheim, der betonte: „Wir freuen uns auf viele Begegnungen, viele Gespräche und viele Impulse aus allen Teilen Österreichs.“

SERVICE: Hier geht’s zu allen Tourterminen, die laufend ergänzt werden: https://www.spoe.at/termine/ordnen-statt-spalten-tour-alle-termine/ (Schluss) ls/bj