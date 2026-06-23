Dalian im internationalen Fokus: Die Stadt ist zum neunten Mal Gastgeber des Sommer-Davos

Dalian, China (OTS) -

Dalian zeigt sich im Juni von seiner dynamischen Seite. Vom 23. bis 25. Juni findet hier die 17. Jahrestagung der "New Champions" des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) statt. Damit ist Dalian bereits zum neunten Mal Austragungsort des sogenannten Sommer-Davos. Mehr als 1.700 Gäste aus über 90 Ländern und Regionen werden erwartet - ein neuer Höchststand bei den Anmeldungen. Unter dem Leitthema "Innovation at Scale" diskutieren die Teilnehmer, wie sich angesichts tiefgreifender globaler Veränderungen durch Innovationen und neue Technologien neue Wachstumsmodelle erschließen und wirtschaftliche Impulse fördern lassen.

Dalian gilt als eine Stadt, die Innovation und internationale Öffnung miteinander verbindet. Als wichtiger Knotenpunkt der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik befindet sich die Stadt in einem umfassenden Wandel - von einem traditionellen Industriestandort hin zu einem regionalen Zentrum für Wissenschaft und Technologie mit nationaler Bedeutung. In der Yinggeshi Science City arbeiten Forscherinnen und Forscher an Fortschritten in Bereichen wie Katalyse und Hochleistungslagertechnik. Gleichzeitig entwickeln zahlreiche spezialisierte und innovative Unternehmen in der High-Tech-Zone marktfähige Produkte auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung. Von wasserstoffbetriebenen Antriebslösungen für Drohnen bis hin zu industrieller Software nutzt Dalian seine starken Forschungs- und Bildungsressourcen, um technologische Innovationen in industrielle Wettbewerbsfähigkeit umzusetzen.

Ein genauerer Blick auf Dalian zeigt zudem die Rolle der Stadt im Kontext der globalen Energiewende. Als bedeutender Standort der petrochemischen Industrie nutzt Dalian seine Forschungsstärke und geografischen Vorteile, um die Transformation traditioneller Energie- und Chemiebranchen hin zu höherwertigen, intelligenteren und umweltfreundlicheren Produktionsformen voranzutreiben. Unterstützt durch führende Forschungseinrichtungen wie das Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) werden kontinuierlich Fortschritte in Bereichen wie der katalytischen Energieumwandlung und der Feinchemie erzielt. Diese Entwicklungen tragen zur Modernisierung der industriellen Struktur bei und sollen neue Ansätze für eine nachhaltige Energieentwicklung bieten.

Für die Gäste aus aller Welt hat Dalian umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Neben der Infrastruktur wurde besonderer Wert auf Service und Organisation gelegt. Als nationale Pilotstadt für kohlenstoffarme Entwicklung setzt Dalian bei den Konferenzfahrzeugen überwiegend auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige Mobilität. Dank Technologien wie 5G-A wurden zudem die Netzwerkkapazitäten an den Veranstaltungsorten deutlich ausgebaut. Abseits des Konferenzprogramms können Besucher Veranstaltungen wie das Kirschblütenfestival oder das Strandfestival erleben, beim Angeln die Küstenlandschaft genießen oder die Stadt bei einem Spaziergang erkunden.

Mit der Rückkehr des "Dalian-Moments" beim Davos-Treffen wird die Stadt erneut zu einem Ort des internationalen Austauschs über Zukunftsfragen. In einer Zeit globaler Unsicherheiten möchte Dalian zeigen, wie Offenheit, Zusammenarbeit und Innovation zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen beitragen können.