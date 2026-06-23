Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Heute, Dienstag, 23. Juni, findet vor dem Karikaturmuseum Krems ein Platzkonzert von Peter Kern statt, der ab 19 Uhr ein Programm von Country-Blues bis Rock’n’Roll spielt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/801-570, e-mail [email protected] und https://kremskultur.at.

Am Donnerstag, 25. Juni, interpretieren Father & Sons – Hubert, Benjamin und Simon Koci – ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf ein Crossover aus Klassik, Filmmusik, Pop- und Rocksongs, Musicalhits und Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden spielt Just in Time, die Band rund um den austro-iranischen Kontrabassisten Navid Djawadi, ab 19 Uhr anlässlich des 100. Geburtstages des Jazzbassisten Ray Brown dessen „Ray Brown Suite“, Swing-Arrangements im Stil von Oscar Peterson und Christian McBride sowie Eigenkompositionen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im ZiMT, dem Zentrum für Individualität, Musik und Therapie in Tribuswinkel, gestalten Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr ein „Konzert der Jugend von 5 bis unendlich“. Am Samstag, 27. Juni, folgen ab 18 Uhr im Traieck in Traiskirchen Austropop und Rock unter dem Motto „Zuckerbäcker meets Austropop“ mit DJ Lee Gee Hits, der Hits von damals bis heute zu Gehör bringt; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-383, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Im Alten Depot in Mistelbach gestaltet Jimmy Schlager gemeinsam mit Die Entspannten, Babsy Habitzl, Julia Mayer u. a. am Donnerstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr einen „Abend mit Freunden“ auf der Terrasse. Beim Fest der NÖ Bühnenwirtshäuser zu den beiden Jubiläen „35 Jahre Altes Depot“ und „20 Jahre Erste Geige“ spielen dann am Dienstag, 30. Juni, ab 17 Uhr Michael Jedlicka & Jilly's Department, Anji & The Gents, Hawara und Attwenger auf. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Am Freitag, 26. Juni, wird in der Kartause Mauerbach der diesjährige Konzertreigen Alter Musik mit „Trio baroque“ fortgesetzt: Ab 18 Uhr lässt dabei die Austrian Baroque Company im Kaisergarten der Kartause barocken Flötenzauber aus Werken italienischer, deutscher und englischer Meister des 17. und 18. Jahrhunderts erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail [email protected] und www.bda.gv.at.

Ebenfalls am Freitag, 26. Juni, zaubert das Vokalensemble Vocalodie ab 19.30 Uhr im Schloss Kottingbrunn mit seinem Programm „Smile“ und Chansons sowie Songs der Wise Guys, der Comedian Harmonists, der King’s Singers u. a. dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Am Freitag, 26. Juni, lädt auch die Musikschule Krems zum musikalischen Sommerausklang in die Evangelische Heilandskirche: Ab 16 Uhr wird dabei im Pfarrgarten gemeinsam musiziert, ab 18 Uhr bringt das Abschlusskonzert „When I’m Sixty-Four“ Musik aus den 1960er- und -70er-Jahren sowie klassische Werke. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/801-365 und e-mail [email protected].

„Von Bach bis Ed Sheeran" führt das Gitarrenkonzert von Michael Kaiser am Freitag, 26. Juni, in der Galerie Merkima in Pulkau. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0676/7637473, e-mail [email protected] und www.diegaleriemerkima.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr im Weingut Rosner in Langenlois „Wienerisches und Weinehrliches“ mit dem G’mischten Satz – Gerald Eder, Raphael Lehmann und Erwin Rauscher – sowie am Samstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr im Garten der Festhalle Zöbing das Sommerkonzert „A wie ABBA" von Petra Brandl. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450 und www.kulturlangenlois.at.

Am Samstag, 27. Juni, findet ab 19.30 Uhr am Retzer Hauptplatz ein Doppelkonzert mit der Wiener-Welle-Rock-Formation Pfarrkaffee inklusive Eva Billisich am Schlagzeug sowie Der Nino aus Wien mit der Aus Wien Band statt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02942/20010, e-mail [email protected] und www.retzer-land.at.

„Schmäh & Chansons“ mit Viktoria Weiner bietet der Auftakt des „Hardegger Kultursommers 2026“ am Samstag, 27. Juni, ab 20 Uhr im Dorfzentrum Niederfladnitz. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3006029, e-mail [email protected] und www.hardegger-kultursommer.at.

Am Samstag, 27. Juni, findet auch im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Stadterhebung" ab 20 Uhr am Rathausplatz von Scheibbs zu Ehren des 80. Geburtstags des Ehrenscheibbsers Georg Danzer eine „Danzer Mania" mit Ulli Bäer, Lenny Dickson, Thomas Mora, Martin Mader, Andy Baum, Matthias Kempf, Tini Kainrath, Eva Maria Marold u. a. statt. Nähere Informationen und Karten unter 07482/42511, e-mail [email protected] und www.scheibbs.gv.at.

Die St. Pöltner Straßenkonzerte werden am Samstag, 27. Juni, mit Stefan und Lara Weiss, die sich ab 10 Uhr am Herrenplatz der Welt des Pop und Rock widmen, sowie Victoria Pfeil, Konstantin Sieghart und Robert Leon Faustmann, die ab 10.30 Uhr im Tor zur Kremser Gasse eine (volks)musikalische Reise vom plattdeutschen Lied weiter durch Bayern und Österreich bis hin zu ungarischer Liedkunst unternehmen, abgeschlossen. Nähere Informationen unter 02742/333-3036 und www.st-poelten.at.

Ebenfalls am Samstag, 27. Juni, treten auf Schloss Grafenegg zunächst bei einem Prélude ab 18 Uhr im Schlosshof Timna Brauer und das Duo Aliada auf, ehe das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm mit Werken von Bernard Herrmann, Patrick Zimmerli, Kurt Weill und George Gershwin die „Summertime“ ausruft; Solist ist Yaron Herman am Klavier. Am Sonntag, 28. Juni, sorgt dann das Herbert Pixner Projekt ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm für ein Feuerwerk aus alpenländischer Musik, Flamenco, Gipsy-Jazz, Blues, Rock und Worldmusik. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

„Im Anfang war der Klang. Haydns Schöpfung einmal anders“ nennt sich ein Konzert, mit dem die „Haydnregion Niederösterreich“ am Sonntag, 28. Juni, ab 19 Uhr im „Salon Batik“ auf Schloss Ebergassing gastiert. In der gotischen Schlosskapelle bringt dabei das Pandolfis Consort Wien Joseph Haydns „Die Schöpfung“ Hob. XXI:2 in einer Bearbeitung für Streichquintett von Anton Wranitzky zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0664/99218138 und e-mail [email protected].

Der Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg bietet im Rahmen des „Kultursommers Wienerwald 2026“ am Montag, 29. Juni, als Hommage an Willi Resetarits „Ein Besuch im Espresso Rosi“ mit dem Joachim Csaikl Trio sowie am Dienstag, 30. Juni, das Jubiläumskonzert „30 Jahre Die Strottern“. Beginn der beiden Open-Air-Konzerte ist um 19.30 Uhr; Eintrittspreis nach freiem Ermessen. Nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Schließlich lädt das Stadttheater Wiener Neustadt am Dienstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr zum Benefizkonzert „Von Peer Gynt bis Film-Hits“ des Vermont Youth Orchestra und der Josef Matthias Hauer-Musikschule zugunsten des Ronald McDonald Hauses Wiener Neustadt. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.