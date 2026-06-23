  • 23.06.2026, 12:02:02
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PK Grüne Wien 25.6.: Hitzewelle außergewöhnlich früh und lang – Grüner Plan gegen Hitze in der Stadt

Wien (OTS) - 

Thema: Österreich wird gerade von einer außergewöhnlich frühen und sehr langen Hitzewelle geplagt mit Temperaturen bis zu 38 Grad in den kommenden Tagen. Besonders schlimm ist die Situation in Wien, wo sich in der Nacht der Beton kaum mehr abkühlt. Die anhaltende Hitzebelastung gefährdet die Gesundheit der Menschen. Die Grünen Wien präsentieren einen Plan zur Abkühlung im Innen und im Außen.

Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

Zeit: Donnerstag, 25. Juni 2026, 10:00 Uhr
Ort: Beim Waldmüller Denkmal im Rathauspark, 1010 Wien: https://maps.app.goo.gl/JYXKaEp2u7CiGx6c9

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

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