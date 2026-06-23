- 23.06.2026, 12:00:46
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- OTS0090
Termine am 24. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (9., Währinger Straße 43, Bezirksvorstehung, Festsaal)
(Schluss) red
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