Florian Silbereisen präsentiert große Momente beim „Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Berge leuchten!“ am 27. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Jubiläen, Premieren und ein Abschied – zum zehnten Mal feiert Florian Silbereisen mit vielen Stars in den Kitzbüheler Alpen! Gemeinsam sorgen sie beim „Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Berge leuchten!“ am Samstag, dem 27. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und ORF ON für besondere Momente. Das Stadion in Kitzbühel wird einmal mehr zum gigantischen und märchenhaften Lichtermeer und für das Jubiläum verwandeln heuer außerdem Hunderte Drohnen den Nachthimmel über dem Stadion mit einer spektakulären Choreografie in eine einzigartige funkelnde Showbühne.

Florian Silbereisen: „Es wird eine sehr, sehr emotionale Show: Andrea Berg feiert 25 Jahre ‚Tausendmal belogen‘. Nena wird endlich wieder ihre ‚99 Luftballons‘ steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden.“

Für einen weiteren Höhepunkt sorgt US-Star Anastacia, die das Publikum mit einer exklusiven Weltpremiere überrascht.

Florian Silbereisen weiter: „Mark Medlock startet das Comeback des Jahres – und Mireille Mathieu den Countdown zu ihrem 80. Geburtstag! Wir werden Andreas Gabalier so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben! Wincent Weiss sorgt für beste WM-Stimmung und ‚Feuerwerk‘! Endlich können wir alle wieder gemeinsam singen und feiern!“

Auf der Bühne glänzen neben Andrea Berg, Nena, Anastacia, Andreas Gabalier, Michelle, Mark Medlock, Mireille Mathieu und Wincent Weiss außerdem Pietro Basile, Maite Kelly, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Andy Borg, Kerstin Ott, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, die Mountain Crew, Claudia Jung, Chris Steger, Sigrid und Marina, die Draufgänger und viele weitere Stars.

„Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Berge leuchten!“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.