Umfrage: Kostentransparenz und App-Komfort entscheiden über Interesse an Neobanken

Hagenberg i. M./Wien (OTS) -

B2C-Marktforschung im Auftrag von bluesource – mobile solutions zeigt: 44,1 Prozent der Bevölkerung schließen den Wechsel zu einer reinen Digitalbank derzeit aus. Für etablierte Banken liegt darin eine starke Ausgangsposition – wenn sie Vertrauen, Transparenz und moderne mobile User Experience noch besser verbinden.



Günstigere Konditionen und höhere Kostentransparenz sind für Österreicher:innen der wichtigste mögliche Grund, von einer klassischen Bank zu einer rein digitalen Bank oder Neobank wie Revolut, N26 oder Trade Republic zu wechseln. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative TQS-Umfrage im Auftrag von bluesource - mobile solutions. 36,6 Prozent nennen diesen Faktor als ausschlaggebend. Fast gleichauf folgen die schnelle und unkomplizierte Kontoeröffnung bzw. der Kontowechsel mit 30,6 Prozent sowie eine modernere und benutzerfreundlichere App mit 29,8 Prozent.

Klassische Banken bleiben stark – wenn sie digital überzeugen

Gleichzeitig zeigt die Erhebung die Stärke etablierter Institute: 44,1 Prozent der Befragten geben an, dass ein Wechsel zu einer reinen Digitalbank oder Neobank für sie nicht infrage kommt. Aus Sicht von bluesource ist das ein klares Signal an klassische Banken: Vertrauen, bestehende Kundenbeziehungen und regionale Verankerung bleiben starke Wettbewerbsvorteile. Sie müssen jedoch dort spürbar werden, wo Kund:innen heute am häufigsten mit ihrer Bank in Kontakt sind: in der App.

„Die Zukunft der Banken entscheidet sich im Frontend. Dort erleben Kund:innen, ob eine Bank wirklich einfach, transparent und verlässlich ist", sagt Martin Sprengseis-Kogler, Managing Partner bei bluesource - mobile solutions. „Klassische Banken haben gegenüber Neobanken einen großen Vertrauensvorsprung. Entscheidend ist, diesen Vorsprung in digitale Nutzungserlebnisse zu übersetzen: mit klaren Kosteninformationen, verständlichen Prozessen, stabiler Performance und Services, die sich nahtlos in den Alltag integrieren.“

Mehrwertservices wirken, wenn sie sinnvoll integriert sind

Zusatzfunktionen für Alltag und Reisen werden von 16,9 Prozent als möglicher Wechselgrund genannt, Banking-Funktionen für individuelle Lebenssituationen von 18,4 Prozent. Mehrwertservices bleiben demnach ein relevanter Baustein moderner Banking-Apps. Dabei zählt nicht die Menge an Funktionen, sondern ihre sinnvolle Integration in eine konsistente mobile Customer Journey.

Zur Umfrage

Die Frage lautete: „Welche der folgenden Gründe waren oder wären für Sie persönlich ausschlaggebend, um von einer klassischen Bank zu einer rein digitalen Bank/Neobank wie Revolut, N26 oder Trade Republic zu wechseln?“ Mehrfachnennungen waren möglich. Die Option „Ein Wechsel zu einer rein digitalen Bank/Neobank kommt für mich nicht infrage“ war als Exklusivoption angelegt. Die Umfrage wurde von TQS Research & Consulting im Rahmen der MTU „Insights Austria“ von 2.-6.6.2026 durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Österreicher:innen, repräsentativ nach Geschlecht, Alter, Bundesland und Bildung. Die Schwankungsbreite beträgt ± 3 Prozentpunkte.

Medienangebote für Redaktionen

Martin Sprengseis-Kogler, Managing Partner von bluesource, steht für Interviews, Hintergrundgespräche und Kommentierungen zu den Umfrageergebnissen zur Verfügung.

Bildmaterial steht im Presseordner zum Download bereit. Der Abdruck ist honorarfrei bei Nennung des Copyrights © bluesource.

Über bluesource

Seit 25 Jahren ist bluesource – mobile solutions als spezialisierter Entwicklungspartner für Banking-Apps im DACH-Raum etabliert. Das 2001 im oberösterreichischen Hagenberg im Mühlkreis gegründete Hightech-Unternehmen entwickelt mobile Frontends für Banken und Finanzdienstleister und verfügt über hohe Integrationskompetenz für Mehrwert- und Drittservices. Zu den Referenzkunden zählen BBVA, Erste Group, HSBC, Oberbank, Raiffeisen und S-Payment. bluesource – mobile solutions ist nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.